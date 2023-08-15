Вторник, 15 Августа 2023 20:46

АрмИнфо. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, собеседники обменялись мнениями по наиболее актуальной международной и региональной повестке. Особый акцент был поставлен на необходимости практической реализации ранее согласованных шагов, направленных на скорейшую деэскалацию обстановки вокруг Нагорного Карабаха, в том числе - разблокирования гуманитарных маршрутов, включая Лачинский коридор.

Стороны подчеркнули безальтернативность выполнения всего комплекса трёхсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана для достижения устойчивой нормализации отношений Баку и Еревана.

Министры сошлись во мнении о контрпродуктивности попыток подменять конкретную работу на этом направлении политико-пропагандистскими акциями.