Вторник, 15 Августа 2023 20:45

АрмИнфо.В рамках рабочего визита в РФ заместитель министра обороны Армении Карен Брутян встретился с заместителем министра обороны РФ Александром Фоминым.

Как сообщает пресс-служба ведомства, стороны обсудили ряд вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.