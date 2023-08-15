Вторник, 15 Августа 2023 20:39

АрмИнфо. Министерство обороны Армении назвало ложным очередное заявление азербайджанского оборонного ведомства.

В частности, в ведомстве отметили, что распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы подразделения ВС Армении 15 августа в районе 18:05 открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части границы, является очередной дезинформацией.