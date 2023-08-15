Вторник, 15 Августа 2023 20:21

АрмИнфо 16 августа Совет Безопасности ООН созовет экстренное заседание для обсуждения ухудшения гуманитарной ситуации, вызванной полной блокадой мирного населения Арцаха властями Азербайджана. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Республики Арцах.

<Результаты заседания Совета безопасности ООН станут индикатором эффективности международных акторов>, - отмечено в источнике.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцаха находится в блокаде, учиненной Азербайджаном. Если до 15 июня текущего года Международный комитет Красного Креста и Российские миротворцы имели возможность хотя бы в ограниченном количестве доставлять продукты первой необходимости для осажденного населения Арцаха, то после 15 июня и этой возможности нет. 120-тысячное население Арцаха находится на пороге голодной смерти на фоне бездействия международного сообщества.

Добавим, что с 26 июля грузовики с гуманитарным грузом от правительства Армении в размере 360 тонн стоят в Корнидзоре и ждут возможности проезда в осажденный Арцах.