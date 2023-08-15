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 Вторник, 15 Августа 2023 20:21
Алина Оганесян

МИД Арцаха: Результаты заседания Совета безопасности ООН станут индикатором эффективности международных акторов

МИД Арцаха: Результаты заседания Совета безопасности ООН станут индикатором эффективности международных акторов

АрмИнфо 16 августа Совет Безопасности ООН созовет экстренное заседание для обсуждения ухудшения гуманитарной ситуации, вызванной полной блокадой мирного населения Арцаха властями Азербайджана. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Республики Арцах.

<Результаты заседания Совета безопасности ООН станут индикатором эффективности международных акторов>, - отмечено в источнике.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцаха находится в блокаде, учиненной Азербайджаном. Если до 15 июня текущего года Международный комитет Красного Креста и Российские миротворцы имели возможность хотя бы в ограниченном количестве доставлять продукты первой необходимости для осажденного населения Арцаха, то после 15 июня и этой возможности нет. 120-тысячное население Арцаха находится на пороге голодной смерти на фоне бездействия международного сообщества.

Добавим, что с 26 июля грузовики с гуманитарным грузом от правительства Армении в размере 360 тонн стоят в Корнидзоре и ждут возможности проезда в осажденный Арцах.

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