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АрмИнфо 16 августа Совет Безопасности ООН созовет экстренное заседание для обсуждения ухудшения гуманитарной ситуации, вызванной полной блокадой мирного населения Арцаха властями Азербайджана. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Республики Арцах.
<Результаты заседания Совета безопасности ООН станут индикатором эффективности международных акторов>, - отмечено в источнике.
Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцаха находится в блокаде, учиненной Азербайджаном. Если до 15 июня текущего года Международный комитет Красного Креста и Российские миротворцы имели возможность хотя бы в ограниченном количестве доставлять продукты первой необходимости для осажденного населения Арцаха, то после 15 июня и этой возможности нет. 120-тысячное население Арцаха находится на пороге голодной смерти на фоне бездействия международного сообщества.
Добавим, что с 26 июля грузовики с гуманитарным грузом от правительства Армении в размере 360 тонн стоят в Корнидзоре и ждут возможности проезда в осажденный Арцах.
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|Мирзоян едет в Нью-Йорк для участия в заседании Совбеза ООН по Арцаху
|Испания окажет финансовую и социальную помощь 250 семьям из Арцаха
|Пациенты, получающие гемодиализ, эвакуируются из Арцаха, чтобы избежать смерти из- за растущей нехватки медикаментов
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|Глава МИД Армении рассказал коллеге из Хорватии о тяжелой гумситуации вокруг Арцаха
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|Армяне Лос-Анджелеса заблокировали вход в генконсульство Азербайджана в США
|СК возбудил уголовное дело в связи на ДТП автодороге Гюмри-Ланджик
|В озере Севан утонул украинский дипломат
|На трассе Гюмри-Ереван произошло трагическое ДТП: 11 человек погибли, еще 6 госпитализированы
|Туркменистан уделяет большое внимание взаимодействию в нефтегазовой сфере с различными государствами
|Минобороны Армении обвинило вражескую сторону в распространении дезинформации
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|Джо Байден должен использовать все рычаги давления на Азербайджан: Конгрессмен
|Париж требует восстановления свободного передвижения по Лачинскому коридору
|Президент Арцаха выступил с заявлением
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|ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции в Верин Шоржа
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|Глава МИД Армении переговорил по телефону со своими коллегами из Кипра и Ирландии
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