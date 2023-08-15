Вторник, 15 Августа 2023 19:41

АрмИнфо.Житель Степанакерта, К. Ованнисян 1983 г.р., умер в результате хронического недоедания, белково-энергетического дефицита. Об этом сообщил Омбудсмен Республики Арцах Гегам Степанян на свойе странице в Фейсбук.

Он отметил, что согласно заключению судебно-медицинской экспертизы причиной смерти являются: <выраженная алиментарная дистрофия (общее истощение из-за длительного и неполного приема питательных веществ, отек, нарушение всех форм обмена веществ, с структурными и функциональными нарушениями органов), кахексия, белково-энергетическая недостаточность, квашиоркор (специфическая тяжелая разновидность расстройства питания, развивающаяся при недостаточном содержании белков в пище, развитию болезни способствуют тяжелые бытовые условия, низкий уровень жизни), двусторонняя полисегментарная пневмония с преобладанием крупозного элемента справа, отек легких, смешанная метоболия, гипоксическая энцефалопатия, дистрофия внутренних органов-почек, анемия, септическое состояние, правосторонний гидроторакс, хроническое недоедание>.

Степанян подчеркнул, что катастрофические последствия продолжающейся восьмимесячной блокады Арцаха со стороны Азербайджана более чем заметны и ощутимы в сфере здравоохранения, которые в первую очередь сказываются на состоянии здоровья наиболее уязвимых групп общества - детей, беременных женщин, лиц с хроническими заболеваниями, инвалидов и пожилых людей.

<Катастрофическая продовольственная ситуация, вызванная блокадой и особенно двухмесячной полной осадой, и вследствие этого недоедание лиц и угроза голода, отсутствие необходимых лекарств и невозможность полноценного функционирования системы здравоохранения создают прямые и неоспоримые угрозы для 120 тысяч населения Арцаха>, - отметил Защитник прав человека.