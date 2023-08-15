Вторник, 15 Августа 2023 18:29

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе телефонного разговора с министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна представил подробности усугубления гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе из-за блокирования Азербайджаном Кашатагского (Лачинского) коридора.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Мирзоян подчеркнув, что он на глазах международного сообщества может обернуться настоящей гуманитарной катастрофой.

Глава МИД РА представил тяжелые условия, созданные для 120-тысячного населения Нагорного Карабаха и особо уязвимых групп, в том числе острую нехватку продуктов питания и медикаментов. Подчеркнута необходимость обеспечения полноценной и бесперебойной деятельности единственной международной гуманитарной организации - Международного комитета Красного Креста, имеющей доступ в Нагорный Карабах через Кашатагский коридор.

Мирзоян коснулся и заявления, поданного Арменией о созыве срочного заседания Совета Безопасности ООН. Он отметил, что Азербайджан не выполняет многочисленные адресные послания международных партнеров и структур сделанные по сей день, и уже 8 месяцев (с 12 декабря 2022 года) удерживает коридор заблокированным, тем самым нарушая не только заявление от 9 ноября 2020 года, но и решения Международного Суда от 22 февраля и 6 июля.

Арарат Мирзоян подчеркнул, что продолжающееся углубление гуманитарной ситуации в Арцахе может поставить под угрозу усилия Армении и международного сообщества, направленные на установление прочного мира в регионе, подчеркнув необходимость эффективного использования существующих механизмов и необходимость четких шагов по снятию блокировки Кашатагского коридора. Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцах находится в блокаде, учиненной Азербайджаном. Если до 15 июня текущего года Международный комитет Красного Креста и Российские миротворцы имели возможность хотя бы в ограниченном количестве доставлять продукты первой необходимости для осажденного населения Арцаха, то после 15 июня и этой возможности нет. 120-тысячное население Арцаха находится на пороге голодной смерти на фоне бездействия международного сообщества. Люди ежедневно падают в голодные обмороки в многочасовых очередях за хлебом. C 26 июля грузовики с гуманитарным грузом от правительства Армении в размере 360 тонн стоят в Корнидзоре и ждут возможности проезда в осажденный Арцах.

Меж тем, в Азербайджане цинично, вместо того, чтобы деблокировать ими же заблокированный международно признанный маршрут, в качестве альтернативы Кашатагскому коридору предлагают арцахцам доставлять продукты из Азербайджана по дороге Акна-Степанакерт. Таким образом, Азербайджан пытается завершить процесс насильственного подчинения Арцаха.

Отметим, что 12 августа Армения обратилась в Совбезе ООН с просьбой созвать экстренное заседание по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Добавим также, что международные эксперты в области права уже квалифицируют действия Азербайджана в отношении арцахцев в качестве геноцида.