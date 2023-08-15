Вторник, 15 Августа 2023 17:46

АрмИнфо. Отрадно, что ведущие международные СМИ продолжают активно освещать ситуацию в Арцахе, вызванную полной блокадой. Так президент Арцаха Араик Арутюнян отреагировал на публикацию авторитетного издания "Financial Times" о тяжелой гуманитарной ситуации вокруг НКР.

"В своих материалах международные СМИ обсуждают как доклад, так и оценки первого главного прокурора Международного уголовного суда Луиса Морено Окампо, обсуждение этой ситуации продолжится завтра в Совете Безопасности ООН, где также будут обсуждаться факты и мнения, переданные властями и общественностью Арцаха.

Сегодня авторитетное издание "Financial Times" также обратилось к проблемам 120- тысячного населения осажденного Арцаха, а также к возможному развитию ситуации.

СМИ также процитировали следующую часть моего заявления. "Блокада привела к нехватке продовольствия, так как 90 процентов продуктов питания обычно импортировались из Армении. Ощущается острая нехватка топлива. Здравоохранение и другие основные службы работают с большим трудом. Лекарства закончились, что ставит под угрозу жизни людей".

Ссылаясь на заявления Армении о признании Арцаха частью Азербайджана, в статье представлен мой призыв к властям РА не идти на данный шаг, подчеркивая наше право на самоопределение.

Мы, наши партнеры и друзья продолжаем последовательную работу по повышению уровня информированности международного сообщества о ситуации и оказании давления на Азербайджан с целью остановить дальнейший ход геноцида", - написал Арутюнян.

Отметим, что FT опубликовал статью "Люди чувствуют себя разочарованными Россией: спорный кавказский анклав задыхается от блокады", в котором детально коснулись тяжелой гуманитарной ситуации вокруг Арцаха из-за действий Азербайджана.