Вторник, 15 Августа 2023 17:31

АрмИнфо. Глава сюникского территориального отдела Службы призывного и мобилизационного укомплектования Минобороны Армении С.Д. за совершение противоправного деяния в пользу призывника получил взятку в особо крупном размере - $23 тыс.

В частности, как сообщает Антикоррупционный комитет, житель Еревана Г.Х. летом 2023 г. обратился к нему с просьбой о содействии в признании сына-призывника негодным на основании надуманной болезни.

Для реализации своего преступного замысла призывник был официально зарегистрирован в общине Горис Сюникской области. Затем, согласно ранее достигнутой договоренности, чиновник получил взятку в в размере 8,887 млн драмов ($23 тыс).

Следователь Антикоррупционного комитета подал в суд ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, которые были удовлетворены. Предварительное следствие продолжается.