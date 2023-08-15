Вторник, 15 Августа 2023 17:18

АрмИнфо Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) передал армянской стороне информацию о похищенном Азербайджаном жителе Арцаха Рашиде Бегларяне.

Как рассказали армянским СМИ в офисе представителя по международным правовым вопросам, армянская сторона до 17 августа имеет время, чтобы высказать возражения и позицию. В офисе также проинформировали, что сведения переданы родственникам. Азербайджан обвиняет Бегларяна в "незаконном пересечении границы".

Напомним, что Армения подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявление о защите прав Рашида Бегларяна с просьбой применить к Азербайджану промежуточную меру. 61-летний житель Нагорного Карабаха Рашид Бегларян, 1 августа заблудившись на местности, оказался на подконтрольной Азербайджану территории. В результате войны 2020 года он был выселен из города Шуши, а в последние дни перед пленением находился в селе Хин Шен Шушинского района.