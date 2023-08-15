Вторник, 15 Августа 2023 17:14

АрмИнфо. Ряд электронных СМИ, действующих при координации Минобороны и спецслужб Азербайджана, 15 августа продолжил публиковать фейковые видеоролики, на которых якобы запечатлены новые боевые позиции Армии обороны и переброска вооружения и военной техники к линии соприкосновения. Об этом говорится в заявлении Армии обороны Арцаха.

В оборонном ведомстве констатировали, что азербайджанская сторона, перманентно нарушает взятые обязательства по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 г., в результате чего Республика Арцах находится в состоянии гуманитарной катастрофы.

В АО НКР подчеркнули, что Азербайджан, путем активного распространения ложной информации пытается обвинить в ухудшении ситуации арцахскую сторону и российских миротворцев, и тем стремится отвлечь внимание международного сообщества от своих агрессивных действий направленных на этническую чистку в Арцахе и осуществляет информационную подготовку для дальнейших провокаций.