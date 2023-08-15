Вторник, 15 Августа 2023 17:06

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 16 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 абоненты-жильцы жилых домов 12, 14, 18 на улице Свачяна;

11:00-16:00 частные дома 1-17 и жилой дом 113/3 на улице Мурацан, частные дома 1-17 на 3-ей улице, 20-41 на 12-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 жилые дома 5/4 на пр. Маштоца, 11, 13, 33, 35, 37 на улице Лео, 2-10 на улице Пароняна, абоненты-жильцы частных домов 7-20 на тупике Пароняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), стадион “Динамо”, здание Центральной Полиции, жилые дома 1А, 1, 3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 7 на улице Нансена, 2, 4 на улице Сафаряна в 1-ом Норкском массиве; жилые дома 11, 13, 15 на 1-ом переулке пр. Багратуняца, 44/3, 44/4 на улице Арташисяна, подъезды 1, 2 жилого дома 44/4А на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 1-31 на 25-ой улице, 1-35 на 27-ой улице, 18-45 на 28-ой улице, 1-25 на 29-ой улице, 25-48 на 30-ой улице, 34-84 на 34-ой улице, 27-58 на 36-ой улице Нор Ареша; жилой дом 2/8 на улице Рубинянца, жилой дом 24/23 и частные дома 2-26 на улице Гоголя, жилые дома 6-6/8, 10-18 и частный дом 10/6 на улице Давида Анахта;

в Армавирской области:

11:00-13:00 село Аршалуйс полностью;

11:00-17:00 села Цахкаландж, Гегакерт, Овтамеч;

в Котайкской области:

11:00-15:00 дома отдыха “Альвина”, “Виардо”, “Арцвик”, “Валдут”, станции сотовых операторов “Юком”, “Виваселл-МТС” в городе Цахкадзор;

11:00-16:00 частично село Маяковский, село Арамус и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00-13։00 частично квартал “Ванатур”, Ч/П “Д. Саргсян”, “АТДЗ”, компании “Арарат”, “Лада”, “Еврокап” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан.