Вторник, 15 Августа 2023 17:03

АрмИнфо.Ожидаем, что Совет безопасности ООН по итогам соответствующего обсуждения примет соответствующие решения, заявил в эфире Общественного телевидения посол по особым поручениям Армении Эдмон Марукян, коснувшись ожиданий армянской стороны от запланированного на 16 августа заседания ООН по ситуации в Нагорном Карабахе.

К примеру, как считает Марукян, может быть принято решение об оказании гуманитарной помощи посредством гуманитарного офиса ООН, направлении миссии по сбору фактов, принятии резолюции о выполнении промежуточного решения Суда ООН, который в очередной раз потребует от Баку выполнить юридически обязывающее решение МУС.

По мнению посла, СБ обладает большим инструментарием. Другое дело, какой из них будет применен и будет ли применен вообще, и какие выводы будут сделаны по итогам обсуждения, добавил он.

На ремарку об оправданности ожиданий Еревана от предстоящего обсуждения, если учитывать, что в ходе состоявшегося в декабре 2022 года обсуждения в СБ ООН по вопросу деблокады Лачинского коридора международные акторы уже озвучили вполне адресные заявления, призывающие Баку открыть коридор, однако последний не только не последовал призыву, но и полностью закрыл дорогу, Марукян признал, что Азербайджан совершает действия, обратные тому, к чему его адресно призывает международное сообщество.

Как указал посол по особым поручениям, Ереван все же надеется, что в этот раз ключевые акторы во главе с США (приняли на себя председательство в Совбезе ООН на август - ред.) примут соответствующие ситуации решения. Марукян заметил, что сегодня в арсенале РА однозначные заключения известных правозащитных организаций - Human Rights Watch, группы экспертов ООН, доклад экс-прокурора МУС Окампо о намерении Азербайджана совершить геноцид и этнические чистки в Арцахе. <В этом смысле давление на Азербайджан есть и оно усиливается>, - считает он.

Марукян коснулся также последнего потока дезинформации, организованные Азербайджаном, о якобы скоплении ВС РА войск на границе с азербайджанской стороной, назвав его основой для организации новых провокаций. При этом, по его словам, не очень вероятно, что провокация произойдет в преддверии заседания СБ ООН, но <это рычаг давления в руках Азербайджана>.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцах находится в блокаде из-за перекрытия Азербайджаном межгострассы Степанакерт-Горис-Бердзорский (Лачинский) коридор - единственного дороги, связывающей Арцах с Арменией, в результате чего нарушены права 120 тыс. населения страны, в том числе, 30 тыс. детей. Несмотря та что, Международный суд ООН 22 февраля удовлетворил требование Армении и обязал Азербайджан не препятствовать свободному передвижению грузов, людей и транспорта через Лачинский коридор в обоих направлениях, Баку до сих пор не выполнил это юридически обязывающее решение. Помимо этого, 23 апреля Азербайджан установил КПП в Лачинском коридоре в зоне ответственности российского миротворческого контингента. А после инцидента 15 июня азербайджанская сторона полностью заблокировала Лачинский коридор, в результате чего в Нагорный Карабах не доставляется даже гуманитарная помощь, включая продовольствие и медикаменты.

26 июля Армения направила гуманитарный конвой в Нагорный Карабах (361 тонна - мука, макароны, сахарный песок, растительное масло, сухое молоко, соль, детское питание и медикаменты на 19 грузовых автомобилях), который все еще стоит в приграничной зоне близ села Корнидзора Сюникской области РА, у Лачинского коридора. В последствии к конвою присоединились еще 2 грузовые машины со сладостями от компании производителя (9 т., в частности конфеты и выпечка) и грузовик с макаронными изделиями (гумпомощь выделили Париж, регионы Иль-де-Франс, Овернь, Рона-Альпы, О-де-Франс, Прованс-Альпы-Лазурный берег, Новая Окситания, Долина Луары и Гранд-населению осажденного Азербайджаном Нагорного Карабаха).

12 августа стало известно, что Армения обратилась в СБ ООН с просьбой о созыве экстренного заседания из-за блокады Лачинского коридора со стороны Азербайджана и связанного с этим ухудшения гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе.