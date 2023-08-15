Вторник, 15 Августа 2023 16:58

АрмИнфо.В Ереване надеются на продолжение переговоров с Баку в сентябре, заявил в эфире Общественного телевидения посол по особым поручениям Армении Эдмон Марукян.

<Вы знаете, что последняя встреча была в Москве. Новые встречи ожидаются в сентябре. Но и премьер, и глава МИД несколько раз заявляли, что действия Азербайджана разрушают весь мирный процесс и ведут к его обнулению>, - сказал посол.

При этом, как заметил Марукян, Армения не выходит из этого процесса и продолжает быть приверженной мирному процессу.

<Танго не танцуют в одиночку>, - заметил он. Ереван продолжает работы над мирным договором, но действия Баку не способствуют эффективности процесса, добавил он.

Комментируя последние обвинения Баку в адрес Еревана относительно <территориальных претензий>, Марукян напомнил, что на данный момент ВС Азербайджана находятся на суверенной территории Армении. <Баку обязан вывести свои ВС с административной территории Советской Армении, которая, согласно Алма-Атинской декларации, была признана суверенной территорией Армении>, - сказал он, добавив, что, в отличие от АР, Армения не посягала на территориальную целостность Азербайджан.