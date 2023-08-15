Вторник, 15 Августа 2023 16:57

АрмИнфо.Ереван не обсуждает вопрос об альтернативном маршруте Акна (Агдам) - Степанакерт, поскольку его мандат касается лишь переговоров по Лачинскому коридору, заявил в эфире Общественного телевидения посол по особым поручениям Армении Эдмон Марукян.

По словам Марукяна, обусловлено это тем, что официальный Ереван <подписался под документом>, касающегося Лачинского коридора и призывающего Азербайджан обеспечить свободное и безопасное передвижение по нему в соответствии с Трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года. Таким образом, Армения не может принять или отвергнуть предложение Азербайджана об альтернативном маршруте по Агдаму, подобный разговор может быть исключительно с властями Нагорного Карабаха, пояснил он.

Помимо этого, как указал дипломат, маршрутов может быть много, но они не могут считаться <дорогами, если они не являются итогом переговоров, поскольку вопрос не только в перевозки продовольствия, но и сохранения связи с Армений>.

Посол по особым поручениям Армении не исключает перспективу договориться с Баку по деблокаде Лачинского коридора при посредничестве российской стороны, указав на то, что в большой политике ничего не исключается.

Напомним, что в начале августа российский КоммерсантЪ опубликовал статью <Арцах против Карабаха>, где со ссылкой на неназванного собеседника в российских государственных структурах сообщается о предложении МИД РФ последовательно открыть дорогу через Агдам, а затем возобновить движение по Лачинскому коридору. <Глава МИД РФ Сергей Лавров предлагал вариант, на который поначалу согласились было и азербайджанская сторона, и карабахцы. Его суть состояла в том, чтобы открылась дорога через Агдам и по ней начался завоз всего необходимого через МККК. А ровно через сутки после начала движения в этом месте, согласно предложению Москвы, возобновлялось и движение в Лачинском коридоре. <Такой вариант был в высокой степени готовности>,- говорит источник "Ъ". Но, по его словам, Степанакерт потом выдвинул условие, чтобы Лачин открылся не через 24 часа, а сразу, затем НКР заявила, что через Агдам не должны поставляться товары азербайджанского происхождения, потом случился скандал с Вагифом Хачатряном, чьего немедленного освобождения потребовали власти НКР. В итоге компромисса не получилось>, - говорилось в статье. При этом подчеркивалось, что <собеседник в российских госструктурах полагает, что дорога через Агдам в итоге будет открыта>.

МИД Арцаха назвало разговоры открыть дорогу через Агдам попыткой легитимизировать нарушения Баку своих обязательств. <В этом контексте любые инициативы, увязывающие использование Лачинского коридора, к тому же в крайне ограниченном режиме, с другими вопросами и альтернативными маршрутами, в том числе через Агдам, в действительности являются попыткой легитимизировать нарушение Азербайджаном своих международных обязательств в отношении Лачинского коридора и пересмотреть подписанное президентом этой страны Трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года. Такой подход, упорно предлагаемый Азербайджаном, преднамеренно ущемляет права и достоинствo народа Арцаха и противоречит нормам международного гуманитарного права и международного права в области прав человека>,

- говорится в комментарии МИД, напомнив, что 28 февраля 2023 года, находясь в Баку, министр иностранных дел России подтвердил, что создание контрольно-пропускных пунктов в Лачинском коридоре Трехсторонним заявлением не предусмотрено.