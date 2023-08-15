АрмИнфо.Америабанк признан победителем в 3-х номинациях в рамках премии журнала «Global Finance» «Лучший цифровой банк». В частности, Банк получил награды в номинациях «Лучшие инновации и трансформация в Армении в 2023г.», «Лучшие продуктовые предложения онлайн в Армении в 2023г.» и «Лучший в области потребительского кредитования в Армении в 2023г.».
Победители были выбраны исходя из ряда критериев, в частности: эффективность стратегии привлечения и обслуживания клиентов в цифровой среде, успех в привлечении клиентов к использованию цифровых предложений, рост числа клиентов, пользующихся цифровыми продуктами, широта линейки предлагаемых продуктов, наличие ощутимых преимуществ от внедрения цифровых решений, дизайн и функциональность веб-сайта/мобильного приложения, а также сильные стороны и успех внедрения веб-продуктов и услуг.
«В условиях стремительного развития искусственного интеллекта и машинного обучения стандарты лучших цифровых предложений постоянно меняются», – отметил Джозеф Джиарапуто, издатель и главный редактор журнала «Global Finance». – «Награды в рамках премии журнала Global Finance «Лучший цифровой банк» присуждаются финансовым учреждениям, которые прокладывают путь цифровизации».
«Непрерывная и всесторонняя трансформация бизнеса путем внедрения современных цифровых технологий является для нас стратегическим приоритетом. Встав на путь цифровой трансформации еще несколько лет назад, мы последовательно и целеустремленно работаем в этом направлении, постоянно развиваем и совершенствуем наши экосистемы и цифровые решения. Эти награды для нас – уже международное признание нашего стремления обеспечить лучшее качество обслуживания клиентов в цифровой среде», – заявил Арман Барсегян, директор розничного банкинга Америабанка.
В I полугодии 2023г.:
В настоящее время Америабанк предлагает порядка 45 услуг онлайн.
Америабанк
Америабанк является ведущим финансово-технологическим учреждением и играет важную роль в экономике Армении. Объем активов Америабанка превышает 1 триллион драмов РА. Следуя по пути диджитализации, банк внедрил ряд инновационных решений и платформ и продолжает совершенствовать их, формируя динамично развивающуюся финансово-технологическую среду, направленную на удовлетворение различных потребностей человека.
Америя первой в Армении создала экосистемы для МСБ и частных лиц, обеспечив доступ к ряду банковских и небанковских услуг по принципу «одного окна»: Estate.ameriabank.am, Automarket.ameriabank.am, Business.ameriabank.am.
Будучи клиентоориентированной компанией, Америя стремится быть надежным финансово-технологическим пространством, предоставляющим комплексные решения для улучшения качества жизни.