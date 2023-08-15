Вторник, 15 Августа 2023 13:51

АрмИнфо.Америабанк признан победителем в 3-х номинациях в рамках премии журнала «Global Finance» «Лучший цифровой банк». В частности, Банк получил награды в номинациях «Лучшие инновации и трансформация в Армении в 2023г.», «Лучшие продуктовые предложения онлайн в Армении в 2023г.» и «Лучший в области потребительского кредитования в Армении в 2023г.».

Победители были выбраны исходя из ряда критериев, в частности: эффективность стратегии привлечения и обслуживания клиентов в цифровой среде, успех в привлечении клиентов к использованию цифровых предложений, рост числа клиентов, пользующихся цифровыми продуктами, широта линейки предлагаемых продуктов, наличие ощутимых преимуществ от внедрения цифровых решений, дизайн и функциональность веб-сайта/мобильного приложения, а также сильные стороны и успех внедрения веб-продуктов и услуг.

«В условиях стремительного развития искусственного интеллекта и машинного обучения стандарты лучших цифровых предложений постоянно меняются», – отметил Джозеф Джиарапуто, издатель и главный редактор журнала «Global Finance». – «Награды в рамках премии журнала Global Finance «Лучший цифровой банк» присуждаются финансовым учреждениям, которые прокладывают путь цифровизации».

«Непрерывная и всесторонняя трансформация бизнеса путем внедрения современных цифровых технологий является для нас стратегическим приоритетом. Встав на путь цифровой трансформации еще несколько лет назад, мы последовательно и целеустремленно работаем в этом направлении, постоянно развиваем и совершенствуем наши экосистемы и цифровые решения. Эти награды для нас – уже международное признание нашего стремления обеспечить лучшее качество обслуживания клиентов в цифровой среде», – заявил Арман Барсегян, директор розничного банкинга Америабанка.

В I полугодии 2023г.:

98% всех транзакций банка осуществлялось посредством дистанционных и цифровых каналов.

82% всех безналичных транзакций банка осуществлялось посредством дистанционных и цифровых каналов.

73% клиентов, владеющих счетами в Америабанке, являлись пользoвателями онлайн-банкинга.

Количество пользователей онлайн и мобайл банкинга по сравнению с показателем на конец 2022г. увеличилось на 24%.

Потребительские кредиты, предоставленные онлайн, составляли 76% от общего портфеля потребительских кредитов.

33% ипотечных кредитов на первичном рынке было предоставлено через цифровые каналы.

70% кредитов малым и средним предприятиям с годовым оборотом до 750 млн драмов РА было предоставлено посредством цифровых каналов.

В настоящее время Америабанк предлагает порядка 45 услуг онлайн.

Америабанк

Америабанк является ведущим финансово-технологическим учреждением и играет важную роль в экономике Армении. Объем активов Америабанка превышает 1 триллион драмов РА. Следуя по пути диджитализации, банк внедрил ряд инновационных решений и платформ и продолжает совершенствовать их, формируя динамично развивающуюся финансово-технологическую среду, направленную на удовлетворение различных потребностей человека.

Америя первой в Армении создала экосистемы для МСБ и частных лиц, обеспечив доступ к ряду банковских и небанковских услуг по принципу «одного окна»: Estate.ameriabank.am, Automarket.ameriabank.am, Business.ameriabank.am.

Будучи клиентоориентированной компанией, Америя стремится быть надежным финансово-технологическим пространством, предоставляющим комплексные решения для улучшения качества жизни.