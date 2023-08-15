Вторник, 15 Августа 2023 13:29

АрмИнфо. Министерство иностранных дел Республики Арцах категорически опровергает и строго осуждает распространяемые азербайджанскими СМИ ложные сведения о том, что Армия обороны Арцаха якобы перемещает и сосредотачивает различную военную технику на разных направлениях линии соприкосновения. Об этом говорится в заявлении МИД Республики Арцах в связи с распространенной Азербайджаном дезинформацией.

"Заполняя информационное поле подобной дезинформацией, Азербайджан, как мы неоднократно имели повод убедиться, подготавливает почву для дальнейших провокаций.

Обращаем внимание международных акторов, и в особенности Совета Безопасности ООН, на тот факт, что Азербайджан нагнетает напряженность спустя два дня после обращения Республики Армения в СБ ООН с просьбой созвать экстренное заседание в связи с ухудшением гуманитарной ситуации, возникшей в результате осуществляемой азербайджанскими властями полной блокады мирного населения Арцаха. Это не что иное, как попытка отвлечь внимание международных структур от гуманитарной катастрофы, спровоцированной в Республике Арцах вследствие незаконного блокирования Азербайджаном Кашатагского (Лачинского) коридора", - говорится в заявлении МИД НКР.

В Степанакерте вновь отмечаем, что в результате незаконных действий Азербайджана Республика Арцах с 12 декабря 2022 года находится в тотальной блокаде. Более того, с 15 июня 2023 года народ Арцаха лишен поставок минимального количества продуктов питания, медикаментов и других жизненно важных товаров, осуществлявшихся через Кашатагский коридор посредством Международного Комитета Красного Креста и Российского миротворческого контингента.

"Таким образом, в отсутствие действенных шагов со стороны международного сообщества Азербайджан продолжает нарушать положения Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, общепризнанные международные правовые нормы, а также принятые по Лачинскому коридору конкретные международно-правовые акты, в числе которых юридически обязательные решения Международного суда ООН и Европейского суда по правам человека о необходимости разблокирования Лачинского коридора.

Мы требуем от всех международных акторов и, в частности, Российского миротворческого контингента безотлагательно предпринять соответствующие меры по пресечению возможных провокационных действий Азербайджана.

В сложившейся ситуации считаем императивом незамедлительный созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН с целью принятия решения о реализации необходимых и эффективных мер, направленных на полное и безоговорочное разблокирование Кашатагского коридора", - резюмировали в МИД НКР.

Отметим, что азербайджанские власти на фоне продолжающейся блокады Арцаха, начали также информационную атаку на Армению и НКР. В ежедневном режиме азербайджанские СМИ тиражируют информацию о якобы готовящейся провокации со стороны Армении в отношении Азербайджана. Более того, МИД Азербайджана в заявлении от 14 августа обвинил Армению в скоплении войск и техники на границе. Это утверждение было опровергнуто не только МИД и МО РА, но и гражданской миссией ЕС в Армении.