Вторник, 15 Августа 2023 13:22

АрмИнфо.Любой вопрос, касающийся прав человека в Вооруженных силах, находится под непосредственным вниманием Омбудсмена. Об этом заявила Омбудсмен Армении Анаит Манасян в ходе обсуждений, касающихся кончины 2 армянских военнослужащих, получивших смертельные огнестрельные ранения, инициированных Аппаратом Защитника прав человека.

Согласно сообщению пресс-службы Омбудсмена, в связи с инцидентами соответствующие письма были направлены в компетентные государственные органы для получения разъяснений.

Анаит Манасян подчеркнула, что наличие подобных случаев в Вооруженных силах Армении дают повод для беспокойства.

В этой связи она придала важность проведению эффективного расследования указанных дел компетентными государственными органами, а также принятию необходимых мер, направленных на предотвращение подобных случаев.

Манасян заметила, что будет последовательна в выявлении существующих в сфере проблем и осуществлении шагов, направленных на их решение.

Напомним, что 10 и 11 августа в одной из воинских частей ВС РА в Араратской области были зафиксированы факты смерти 18-летних военнослужащих срочной службы Жоры Карапетяна и Граника Хнкояна.

Один из военнослужащих был из Гегаркуникской области РА, другой из Ширакской.

В СК Армении по обоим случаям возбудили уголовные дела по подозрению в доведении до самоубийства. Родные ни первого военнослужащего, ни второго не верят в официальную версию следствия.

Более того, согласно информации АрмИнфо, на теле военнослужащего срочной службы Жоры Карапетяна обнаружены многочисленные следы от побоев. Родственники рассказали, что у Карапетяна два огнестрельных ранения в голову, что само по себе исключает версию следствия о самоубийстве. Также они говорят, что один из офицеров указанной воинской части из младшего офицерского состава с момента получения новобранцами банковских карт, на которые они получали свои зарплаты, отобрал их у шести призывников, в том числе и Карапетяна. И все денежные средства, перечисляемы на эту карту, в том числе и родными солдата, шли в его карман. Кроме того, военнослужащего принуждали нести боевое дежурство вместо других сослуживцев. Он постоянно находился под давлением определенного привилегированного круга военнослужащих. А в день "самоубийства" попросту отказался нести дежурство вместо сослуживца, как полагают родные, за что и поплатился жизнью.

Кроме того, погибший 11 августа Граник Хнкоян был армейским другом Карапетяна. По словам родных последнего, за день до смерти, офицер указанной воинской части унизил его перед всем войском, что стало причиной "самоубийства".

Ввиду того, что сейчас проходят следственные мероприятия, лишь их завершение развеят или подтвердят данные утверждения родных погибшего.