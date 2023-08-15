Вторник, 15 Августа 2023 10:46

АрмИнфо.Гражданская миссия ЕС в Армении опровергла утверждения Азербайджана о якобы скоплении ВС РА войск на границе с азербайджанской стороной.

"Миссия ЕС в Армении в ежедневном режиме отслеживает военную и безопасную ситуацию вдоль армяно-азербайджанской границы. Согласно информации, собранной на месте, мы не видим каких-либо необычных перемещений или скопления войск, особенно у входа в Кашатагский (Лачинский) коридор. Миссия продолжает инспектировать данный участок", - говорится в заявлени миссии в Twitter .

Отметим, что азербайджанские власти на фоне продолжающейся блокады Арцаха, начали также информационную атаку на Армению и НКР. В ежедневном режиме азербайджанские СМИ тиражируют информацию о якобы готовящейся провокации со стороны Армении в отношении Азербайджана. Более того, МИД Азербайджана в заявлении от 14 августа обвинил Армению в скоплении войск и техники на границе. Это утверждение было опровергнуто как МИД, так и МО РА.