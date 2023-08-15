Вторник, 15 Августа 2023 09:51

АрмИнфо.Армянский военнослужащий получил тяжелое ранение в результате вражеской провокации в направлении Верин Шоржа Гегаркуникской обалсти РА.

Как сообщает перс-служба МО РА, 14 августа около 19:50 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия в направлении армянских позиций, расположенных в районе Верин Шоржа, в результате чего ранение получил военнослужащий С. Д.

"Состояние здоровья раненного оценивается как тяжелое", - подчеркнули в Минобороны Армении.