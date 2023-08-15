Вторник, 15 Августа 2023 09:50

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 16 августа прибудет в Нью-Йорк для участия в срочном заседании Совета безопасности ООН. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

В ведомстве также напомнили, что экстренное заседание созвано по просьбе Армении в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе в результате тотальной блокады Азербайджана.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцах находится в блокаде, учиненной Азербайджаном. Если до 15 июня текущего года Международный комитет Красного Креста и Российские миротворцы имели возможность хотя бы в ограниченном количестве доставлять продукты первой необходимости для осажденного населения Арцаха, то после 15 июня и этой возможности нет. 120-тысячное население Арцаха находится на пороге голодной смерти на фоне бездействия международного сообщества. Люди ежедневно падают в голодные обмороки в многочасовых очередях за хлебом. C 26 июля грузовики с гуманитарным грузом от правительства Армении в размере 360 тонн стоят в Корнидзоре и ждут возможности проезда в осажденный Арцах.

Меж тем, в Азербайджане цинично, вместо того, чтобы деблокировать ими же заблокированный международно признанный маршрут, в качестве альтернативы Кашатагскому коридору предлагают арцахцам доставлять продукты из Азербайджана по дороге Акна-Степанакерт. Таким образом, Азербайджан пытается завершить процесс насильственного подчинения Арцаха.

Отметим, что 12 августа Армения обратилась в Совбезе ООН с просьбой созвать экстренное заседание по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Добавим также, что международные эксперты в области права уже квалифицируют действия Азербайджана в отношении арцахцев в качестве геноцида.