Понедельник, 14 Августа 2023 20:57

АрмИнфо. Испания окажет финансовую и социальную помощь 250 семьям, перемещенным в Армению из-за нагорно-карабахского конфликта. Об этом сообщает посольство Испании в РФ.

" Испанское агентство международного сотрудничества в целях развития (AECID) активирует свою гуманитарную акцию Acontraelhambre для содействия 1000 человек, которые были перемещены в Армению из нагорно-карабахского конфликта.

Всего около 250 семей получат финансовую, психологическую и социальную поддержку", - говорится в сообщении посольства Испании в РФ, опубликованном на армянском языке. Посольство снова сопроводило свой пост флагом Республики Арцах.