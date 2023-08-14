Понедельник, 14 Августа 2023 20:47

АрмИнфо. Столкнувшись с нарастающей острой нехваткой медикаментов и предметов медицинского назначения по причине тотальной блокады Арцаха со стороны Азербайджана, Министерство здравоохранения Республики Арцах обратилось в Международный Комитет Красного Креста с просьбой об эвакуации пациентов, получающих гемодиализ, в специализированные медицинские центры Армении, поскольку они умрут примерно через неделю после того, как закончатся лекарства. Об этом сообщает Минздрав Арцаха.

В ведомстве напомнили, что на программном гемодиализе в ЗАО "Республиканский медицинский центр" постоянно находится в общей сложности 41 пациент, 19 из которых в последние дни были эвакуированы в Республику Армения посредством МККК, еще 10 будут эвакуированы завтра.

Хотя всем была предложена возможность эвакуации, 12 пациентов из 41 отказались покинуть Арцах.

"Нам пришлось пойти на эвакуацию пациентов, потому что медикаменты, необходимые для гемодиализа, закончатся примерно через две недели. Без возможности гемодиализа уровень азота в организме пациентов резко возрастет, что неизбежно приведет к их смерти примерно через неделю.

Полная осада Арцаха сказалась на жизни людей, находящихся в терминальной стадии острой и хронической почечной недостаточности, в том числе из-за отсутствия возможности соблюдения специальной диеты, что создало дополнительную опасность для их жизни и здоровья", - подчеркнула анестезиолог-реаниматолог К. Авагимян.

"Я прикован к постели, у меня дома есть сиделка. Я тоже хочу жить. Такие, как я, тоже хотят жить. Я прошу мир помочь карабахцам, помочь диализным больным и остальным тяжелобольным встать на ноги. В этом состоянии я не могу поехать в Ереван на лечение, потому что если умру, то хочу умереть в Арцахе и быть похороненной на родственном кладбище", - сказала 64-летняя Вера Овсепян, потерявшая зрение из-за сахарного диабета. Она не может ходить и уже пять лет получает гемодиализ.

Когда почечная недостаточность становится опасной для жизни, в качестве заместительной почечной терапии используется диализ или трансплантация почки. Диализ - метод заместительной почечной терапии, основанный на удалении продуктов метаболизма, скопившихся в крови, через полупрозрачную мембрану. Он применяется в терминальной стадии острой и хронической почечной недостаточности, когда почки уже не выполняют свою функцию.

Длительное время Азербайджан полностью запрещает доставку крайне необходимых медикаментов и предметов медицинского назначения в Арцах на автомобилях Красного Креста. В результате чего все чаще ощущается нехватка спасающих жизни и других крайне необходимых лекарств и предметов медицинского назначения, что приводит к смерти людей и ухудшению состояния их здоровья.