|Испания окажет финансовую и социальную помощь 250 семьям из Арцаха
|Пациенты, получающие гемодиализ, эвакуируются из Арцаха, чтобы избежать смерти из- за растущей нехватки медикаментов
|Памятнику Ататюрку в Праге не быть - решение столичного муниципалитета
|Постпред Армении: Совбез ООН должен взять на себя ответственность и предотвратить бедствие в Нагорном Карабахе
|В Аскеранском районе Арцаха выявлено 2 очага африканской чумы
|Официальный Ереван обвинил Азербайджан в информационной атаке на Армению
|Турция поддержала геноцидальную политику Азербайджана в отношении арцахцев
|Должностной подлог и превышение полномочий: подробности по "делу 1 марта"
|Глава МИД Армении рассказал коллеге из Хорватии о тяжелой гумситуации вокруг Арцаха
|Замглавы МИД России и посол Армении обсудили ситуацию вокруг Арцах на фоне продолжающей блокады Азербайджана
|Экс-министр окружающей среды: Лучший способ помочь Севану - оставить его в покое
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Армия обороны Арцаха обвинила противника в подготовке почвы для агрессии
|В Минобороны Армении отреагировали на ложь вражеского внешнеполитического ведомства о якобы скоплении армянских войск на передовой
|ЗАО «Ардшинбанк» стал андеррайтером облигаций Евразийского банка развития.
|В Арцахе запустят "Социальную столовую"
|В Армении сотрудник банка и инкассаторы украли около $4 млн. СК представил детали
|Армянские НПО призывают Совбез ООН остановить геноцид армян в Нагорном Карабахе
|Армяне Лос-Анджелеса заблокировали вход в генконсульство Азербайджана в США
|СК возбудил уголовное дело в связи на ДТП автодороге Гюмри-Ланджик
|В озере Севан утонул украинский дипломат
|На трассе Гюмри-Ереван произошло трагическое ДТП: 11 человек погибли, еще 6 госпитализированы
|Туркменистан уделяет большое внимание взаимодействию в нефтегазовой сфере с различными государствами
|Минобороны Армении обвинило вражескую сторону в распространении дезинформации
|Попытки легитимизировать нарушения Баку своих обязательств: В Степанакерте ответили на статью российской газеты о дороге через Агдам
|Ереван просит вмешательства СБ ООН для предотвращения преступлений против человечности и геноцида в Нагорном Карабахе
|Блинкен может остановить геноцид в Нагорном Карабахе - Экс-прокурор МУС
|Из-за халатности чиновников Ереван недополучил доходы в 927 млн драмов
|Джо Байден должен использовать все рычаги давления на Азербайджан: Конгрессмен
|Париж требует восстановления свободного передвижения по Лачинскому коридору
|Президент Арцаха выступил с заявлением
|Еще один армянский солдат погиб при невыясненных обстоятельствах
|ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции в Верин Шоржа
|Арцах опровергает очередную дезинформацию Азербайджана
|Глава МИД Армении переговорил по телефону со своими коллегами из Кипра и Ирландии
|Задержан бывший директор Национального парка Севан
|По подозрению в доведении до самоубийства задержаны двое сослуживцев военнослужащего-срочника
|Группа израильских общественно-религиозных деятелей призвали президента Израиля вмешаться в ситуацию и остановить блокаду Арцаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Посол Франции в Армении посетил офис Veolia Jur и обсудил проблемы отрасли
|Посмотрите на жизнь по ту сторону ваших кабинетов: Пашинян отчитал чиновников за недоработки
|Die Zeit: Армяне Нагорного Карабаха подвергаются медленному геноциду со стороны Азербайджана
|Жителю села Мхчян предъявлены обвинения в выращивании и сбыте конопли, он арестован - СК
|Пашинян в топ-5 помощников Азербайджана в вопросе заполучения Арцаха - опрос среди бакинцев
|В Ботаническом саду Еревана построят <Сквер жизни> стоимостью 4,5 млрд. драмов
|Экс-советник премьера РА: необязательно, чтобы министр обороны и его заместители были военными
|Американский эксперт: Нагорный Карабах - это Новый Дарфур?
|Концерт Снуп Догга обойдется армянскому налогоплательщику в $6 млн.
|Депутат: в течение года на дорогах Армении погибли 320 человек, и необходимо обратить на проблему самое серьезное внимание
|"Ъ" о ситуации вокруг НКР: Никто из международных игроков, конкурирующих за влияние в регионе, не выглядит готовым выйти за пределы вербального воздействия на Азербайджан
|Армения в очередной раз расширяет программу преодоления бесплодия
|Постпред Армении в СЕ: Азербайджан должен отказаться от применения силы и принуждения, а также уважать права человека жителей Арцаха
|Партия <Процветающая Армения> не будет участвовать в выборах в Совет старейшин Еревана и не поддержит ни одну из политических сил
|Сотрудники КГД раскрыли случай попытки провоза на территорию Армении марихуаны общим весом 1820 грамм
|Пашинян призывает Баку не упускать историческую возможность установления мира
|Возбуждено очередное уголовное дело о мошенничестве в МЦ "Сурб Григор Лусаворич"
|Минобороны Армении сообщает о смерти военнослужащего ВС РА
|МИД РФ: задачей Запада является дестабилизация всего евразийского пространства
|Арам I рассказал представителям посольства Ирана в Ливане о тяжелой ситуации, в которой оказался Арцах из-за азербайджанской осады
|Президент AGBU Блинкену: Геноцид армян 21-го века неизбежен, а бездействие свободного мира позволит виновнику, Азербайджану, завершить миссию
|Читать больше
АрмИнфо.Власти Праги отклонили просьбу турецкой стороны об установке в чешской столице памятника основателю современной Турции Кемалю Ататюрку. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на официальное решение столичного муниципалитета.
Ранее чешские СМИ писали, что Турция в преддверии столетия Республики предложила установить памятник Ататюрку. Вопрос находился на рассмотрении мэрии при согласовании с МИД страны.
Кроме того, стало известно, что армянская община Чехии на фоне сообщений о желании турецкой стороны установить такой памятник в Праге, направила официальное письмо- обращение к муниципальным властям, в котором призвала их отказаться от намерения установить памятник человеку, признанному виновным в Геноциде армян и понтийских греков.
Добавим также, что ранее благодаря усилиям армян Америки "Disney Plus" отказался от трансляции запланированного на октябрь показа документального фильма об Ататюрке. Данное решение Disney Plus вызвало шквал критики со стороны официальной Анкары.
|Испания окажет финансовую и социальную помощь 250 семьям из Арцаха
|Пациенты, получающие гемодиализ, эвакуируются из Арцаха, чтобы избежать смерти из- за растущей нехватки медикаментов
|Памятнику Ататюрку в Праге не быть - решение столичного муниципалитета
|Постпред Армении: Совбез ООН должен взять на себя ответственность и предотвратить бедствие в Нагорном Карабахе
|В Аскеранском районе Арцаха выявлено 2 очага африканской чумы
|Официальный Ереван обвинил Азербайджан в информационной атаке на Армению
|Турция поддержала геноцидальную политику Азербайджана в отношении арцахцев
|Должностной подлог и превышение полномочий: подробности по "делу 1 марта"
|Глава МИД Армении рассказал коллеге из Хорватии о тяжелой гумситуации вокруг Арцаха
|Замглавы МИД России и посол Армении обсудили ситуацию вокруг Арцах на фоне продолжающей блокады Азербайджана
|Экс-министр окружающей среды: Лучший способ помочь Севану - оставить его в покое
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Армия обороны Арцаха обвинила противника в подготовке почвы для агрессии
|В Минобороны Армении отреагировали на ложь вражеского внешнеполитического ведомства о якобы скоплении армянских войск на передовой
|ЗАО «Ардшинбанк» стал андеррайтером облигаций Евразийского банка развития.
|В Арцахе запустят "Социальную столовую"
|В Армении сотрудник банка и инкассаторы украли около $4 млн. СК представил детали
|Армянские НПО призывают Совбез ООН остановить геноцид армян в Нагорном Карабахе
|Армяне Лос-Анджелеса заблокировали вход в генконсульство Азербайджана в США
|СК возбудил уголовное дело в связи на ДТП автодороге Гюмри-Ланджик
|В озере Севан утонул украинский дипломат
|На трассе Гюмри-Ереван произошло трагическое ДТП: 11 человек погибли, еще 6 госпитализированы
|Туркменистан уделяет большое внимание взаимодействию в нефтегазовой сфере с различными государствами
|Минобороны Армении обвинило вражескую сторону в распространении дезинформации
|Попытки легитимизировать нарушения Баку своих обязательств: В Степанакерте ответили на статью российской газеты о дороге через Агдам
|Ереван просит вмешательства СБ ООН для предотвращения преступлений против человечности и геноцида в Нагорном Карабахе
|Блинкен может остановить геноцид в Нагорном Карабахе - Экс-прокурор МУС
|Из-за халатности чиновников Ереван недополучил доходы в 927 млн драмов
|Джо Байден должен использовать все рычаги давления на Азербайджан: Конгрессмен
|Париж требует восстановления свободного передвижения по Лачинскому коридору
|Президент Арцаха выступил с заявлением
|Еще один армянский солдат погиб при невыясненных обстоятельствах
|ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции в Верин Шоржа
|Арцах опровергает очередную дезинформацию Азербайджана
|Глава МИД Армении переговорил по телефону со своими коллегами из Кипра и Ирландии
|Задержан бывший директор Национального парка Севан
|По подозрению в доведении до самоубийства задержаны двое сослуживцев военнослужащего-срочника
|Группа израильских общественно-религиозных деятелей призвали президента Израиля вмешаться в ситуацию и остановить блокаду Арцаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Посол Франции в Армении посетил офис Veolia Jur и обсудил проблемы отрасли
|Посмотрите на жизнь по ту сторону ваших кабинетов: Пашинян отчитал чиновников за недоработки
|Die Zeit: Армяне Нагорного Карабаха подвергаются медленному геноциду со стороны Азербайджана
|Жителю села Мхчян предъявлены обвинения в выращивании и сбыте конопли, он арестован - СК
|Пашинян в топ-5 помощников Азербайджана в вопросе заполучения Арцаха - опрос среди бакинцев
|В Ботаническом саду Еревана построят <Сквер жизни> стоимостью 4,5 млрд. драмов
|Экс-советник премьера РА: необязательно, чтобы министр обороны и его заместители были военными
|Американский эксперт: Нагорный Карабах - это Новый Дарфур?
|Концерт Снуп Догга обойдется армянскому налогоплательщику в $6 млн.
|Депутат: в течение года на дорогах Армении погибли 320 человек, и необходимо обратить на проблему самое серьезное внимание
|"Ъ" о ситуации вокруг НКР: Никто из международных игроков, конкурирующих за влияние в регионе, не выглядит готовым выйти за пределы вербального воздействия на Азербайджан
|Армения в очередной раз расширяет программу преодоления бесплодия
|Постпред Армении в СЕ: Азербайджан должен отказаться от применения силы и принуждения, а также уважать права человека жителей Арцаха
|Партия <Процветающая Армения> не будет участвовать в выборах в Совет старейшин Еревана и не поддержит ни одну из политических сил
|Сотрудники КГД раскрыли случай попытки провоза на территорию Армении марихуаны общим весом 1820 грамм
|Пашинян призывает Баку не упускать историческую возможность установления мира
|Возбуждено очередное уголовное дело о мошенничестве в МЦ "Сурб Григор Лусаворич"
|Минобороны Армении сообщает о смерти военнослужащего ВС РА
|МИД РФ: задачей Запада является дестабилизация всего евразийского пространства
|Арам I рассказал представителям посольства Ирана в Ливане о тяжелой ситуации, в которой оказался Арцах из-за азербайджанской осады
|Президент AGBU Блинкену: Геноцид армян 21-го века неизбежен, а бездействие свободного мира позволит виновнику, Азербайджану, завершить миссию
|Читать больше
|Евродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕС
|Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм
|Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
|Эксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпала
|Эксперт: Армении следует воспользоваться западным треком при решении имеющихся проблем
|Читать больше
|Президент Арцаха направил международному сообществу срочное послание с просьбой предотвратить геноцид народа Арцаха
|Безнаказанность дает зеленый свет новым преступлениям: Замглавы МИД Армении отреагировал за заявление Алиева
|Госдеп: мир в регионе должен включать в себя защиту прав и безопасность народа Нагорного Карабаха
|Союз офицеров запаса СНБ: власть в Ереване надо брать
|Рябков: Россия в отличие от Запада ищет только устойчивую формулу урегулирования отношений между Ереваном и Баку
|Премьер-министр РА передал письмо президента Нагорного Карабаха председателю Европейского Совета
|Рубен Варданян: Азербайджан ведет против нас войну 14 способами
|Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Арцаха
|Посол США в Армении считает возможным обеспечение прав и безопасности арцахцев в составе Азербайджана
|Представители МИД Армении и Соединенного Королевства подчеркнули важность практических мер для начала стратегического диалога между Ереваном и Лондоном
|Ашотян убежден: Армянский народ мог избежать затяжной и кровопролитной войны осени 2020 года
|Мнение: Цель "революции" 2018 года - заполучить несоразмерные уступки по Карабаху от самой Армении и сделать Южный Кавказ плацдармом для атак на Иран и Россию
|Докладчики ПАСЕ по Азербайджану коснулись ситуации в регионе и деятельности РМК в Арцахе
|Баронесса Кокс предостерегает Арцах: Последствием принятия нацией ложного чувства мира будет потеря родины и изгнание
|Если Пашинян подпишет то, о чем заявил на словах, это станет национальной трагедией для армянского народа - Вардан Осканян