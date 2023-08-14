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 Понедельник, 14 Августа 2023 20:39
Марианна Мкртчян

Памятнику Ататюрку в Праге не быть - решение столичного муниципалитета

Памятнику Ататюрку в Праге не быть - решение столичного муниципалитета

АрмИнфо.Власти Праги отклонили просьбу турецкой стороны об установке в чешской столице памятника основателю современной Турции Кемалю Ататюрку. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на официальное решение столичного муниципалитета.

Ранее чешские СМИ писали, что Турция в преддверии столетия Республики предложила установить памятник Ататюрку.  Вопрос находился на рассмотрении мэрии при согласовании с МИД страны.

Кроме того, стало известно, что армянская община Чехии на фоне сообщений о желании турецкой стороны установить такой памятник в Праге, направила официальное письмо- обращение к муниципальным властям, в котором призвала их отказаться от намерения установить памятник человеку, признанному виновным в Геноциде армян и понтийских греков.

Добавим также, что ранее благодаря усилиям армян Америки "Disney Plus" отказался от трансляции запланированного на октябрь показа документального фильма об Ататюрке.  Данное решение Disney Plus вызвало шквал критики со стороны официальной Анкары. 

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