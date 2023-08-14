Понедельник, 14 Августа 2023 20:36

АрмИнфо.Совбез ООН имеет в своем арсенале различные инструменты, чтобы вынудить Азербайджан разблокировать Кашатагский (Лачинский) коридор. Об этом в интервью для радиопередачи BBC Newshour заявил постпред Армении в ООН Мгер Маркарян.

В этом ключе он выразил убеждение, что наиболее оптимальной является резолюция, которая наделит Офис ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) полномочиями для отправки оценочной миссии в Нагорный Карабах и доставки необходимой гуманитарной помощи, а также выполнения юридически обязывающих решений суда ООН по открытию коридора.

"Вот уже две недели колонна автомобилей с гуманитарным грузом стоит на въезде в Кашатагский коридор. Мы уже несколько месяцев говорим международному сообществу, что тревожная ситуация в Нагорном Карабахе близка к превращению в гуманитарную катастрофу. На протяжении 8 месяцев тысячи семей в блокадном Арцахе страдают от острой нехватки товаров первой необходимости: продовольствия, топлива и медикаментов", - констатировал дипломат.

В этой связи он выразил убеждение, что Совет Безопасности ООН должен взять на себя ответственность и предотвратить бедствие в Нагорном Карабахе.

"Сложившаяся ситуация никоим образом не связана с вопросом статуса Нагорного Карабаха, так как речь, в первую очередь, идет о страданиях простых людей. Месяц назад Армения попросила Совбез ООН принять неотложные и эффективные меры в ответ на нарушения Азербайджаном норм международного гуманитарного права, а также обеспечить выполнение решений международного суда", - констатировал Маркарян.

В этом ключе он обратил внимание на тот факт, что до сих пор ничего не сделано, и даже Международному комитету Красного Креста запрещен въезд на территорию Нагорного Карабаха. "Международное сообщество обязано предотвратить такие преступления", - резюмировал дипломат.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцаха находится в блокаде, учиненной Азербайджаном. Если до 15 июня текущего года Международный комитет Красного Креста и Российские миротворцы имели возможность хотя бы в ограниченном количестве доставлять продукты первой необходимости для осажденного населения Арцаха, то после 15 июня и этой возможности нет. 120-тысячное население Арцаха находится на пороге голодной смерти на фоне бездействия международного сообщества. Люди ежедневно падают в голодные обмороки в многочасовых очередях за хлебом. C 26 июля грузовики с гуманитарным грузом от правительства Армении в размере 360 тонн стоят в Корнидзоре и ждут возможности проезда в осажденный Арцах.

Меж тем, в Азербайджане цинично, вместо того, чтобы деблокировать ими же заблокированный международно признанный маршрут, в качестве альтернативы Кашатагскому коридору предлагают арцахцам доставлять продукты из Азербайджана по дороге Акна-Степанакерт. Таким образом, Азербайджан пытается завершить процесс насильственного подчинения Арцаха.

Добавим также, что 12 августа Армения обратилась в Совбезе ООН с просьбой созвать экстренное заседание по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Добавим также, что международные эксперты в области права уже квалифицируют действия Азербайджана в отношении арцахцев в качестве геноцида.