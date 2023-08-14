Понедельник, 14 Августа 2023 20:33

АрмИнфо.В Аскеранском районе Арцаха выявлено 2 очага африканской чумы. Об этом сообщает "Арцахпресс" со ссылкой на начальника управления животноводства и ветеринарии аппарата Министерства сельского хозяйства Арцаха Радикa Геворкянa, уточнив, что на данный момент обнаружены и забиты 55 голов свиней, с живой массой около 2900 кг.

"Все общинные ветеринары знают о проблеме и внимательно следят за тем, чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни, если она появится", - заявил Геворкян.

Говоря о причинах заражения, он отметил, что африканская чума свиней является высококонтагиозным вирусным заболеванием, которое может передаваться как при употреблении зараженных кормов, так и при укусах клещей, зараженных возбудителем, при непосредственном контакте с зараженными свиньями и т.п. По словам Геворкяна, с целью предотвращения распространения заболевания, специалистами проводится информирование населения, ограничивается перемещение свиней, а владельцы скота должны избегать содержания свиней на открытом воздухе, контакта с мусором и бродячими, дикими свиньями.

Говоря же о недопущении попадания на рынок мяса зараженного животного, начальник управления животноводства и ветеринарии заверил, что возможность реализации такого мяса на торговых точках минимальна, так как оно должно сопровождаться ветеринарным сертификатом, выдаваемым ветеринарным врачом после предубойного и послеубойного осмотра. "В случае подозрения на заболевание, мясо направляется в ГНКО "Республиканская ветеринарно-пищевая лаборатория экспертиз", где дается окончательный ответ относительно годности", - подчеркнул Геворкян.