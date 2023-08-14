Понедельник, 14 Августа 2023 20:19

АрмИнфо.Официальный Ереван обвинил Азербайджан в информационной атаке на Армению. Так, в заявлении МИД Армении отмечается, что в последние дни в Азербайджане резко активизировалось распространение ложной и недостоверной информации, связанной с Республикой Армения.

"Самый свежий пример тому - дезинформация о скоплении войск и военной техники вдоль армяно-азербайджанской госграницы вооруженными силами РА. Распространение такой ложной информации свидетельствует о намерении Азербайджана накалить обстановку в регионе.

Кроме того, несмотря на неоднократные опровержения со стороны Республики Армения, Азербайджан продолжает распространять утверждения о присутствии армянской армии в Нагорном Карабахе, что совершенно не соответствует действительности", - подчеркнули в ведомстве.

В этом ключе официальный Ереван привлек внимание международного сообщества на то, что предложение Республики Армения направить в Нагорный Карабах международную миссию по установлению фактов для прояснения этого вопроса неоднократно отвергалось Азербайджаном.

"В условиях продолжающихся утверждений со стороны Азербайджана, становится более очевидным императив такой миссии.

Также очевидно, что одной из целей дезинформационной кампании, организованной Азербайджаном, является отвлечение внимания международного сообщества от гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе и его шагов по проведению этнической чистки путем разжигания гуманитарной катастрофы", - добавили в МИД РА.

В ведомстве напомнили, что гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе в результате незаконной блокировки Кашатагского (Лачинского) коридора, является прямым свидетельством нарушения Азербайджаном трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года.

"В последние годы Азербайджан нарушил практически все положения трехсторонней декларации, в частности ее 1-й, 3-й, 5-й, 7-й, 8-й, 9-й пункты.

Как уже отмечали международные партнеры, незаконно блокируя Кашатагский коридор, Азербайджан также нарушает юридически обязывающие решения Международного суда ООН от 22 февраля и 6 июля 2023 года об обеспечении бесперебойного движения людей, транспортных средств и грузов по коридору в обе стороны", - констатировали в армянском внешнеполитическом ведомстве.

Официальный Ереван также обратил внимание международного сообщества на нарушения Азербайджаном других ранее достигнутых договоренностей в ходе переговоров. В МИД РА подчеркнули, что среди них и Брюссельские договоренности от 14 мая 2023 года. "Вопреки Брюссельским договоренностям, Азербайджан до сих пор не сделал четкого заявления о признании территориальной целостности 29 тысяч 800 квадратных километров Республики Армения, отказывается выполнять достигнутые договоренности о возобновлении железная дорога Ерасх-Ордубад-Мегри-Горадиз.

Официальный Баку также всячески препятствует диалогу со Степанакертом в рамках международного механизма.

В условиях незаконной блокады Кашатагского коридора на протяжении около 8 месяцев (ровно 9 месяцев - с декабря 2022 года), Азербайджан также вот уже три недели блокирует ввоз около 400 тонн гуманитарного груза в Нагорный Карабах", - заявили в МИД РА.

Вместе с тем, в МИД Армении подчеркнули, что мирная повестка не имеет альтернативы в нашем регионе. "Мы подтверждаем, что, несмотря на все сложности, есть возможность достижения долгосрочного, стабильного и прочного мира, и призываем Азербайджан воздержаться от всех шагов, направленных на уменьшение этой возможности. Министерство иностранных дел Республики Армения подтверждает приверженность правительства РА мирной повестке дня и достигнутым в ходе переговоров договоренностям и призывает всех акторов международного сообщества, заинтересованных в установлении мира и стабильности в регионе, использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты, чтобы вывести азербайджанскую сторону в конструктивное русло", - резюмировали в МИД РА.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцаха находится в блокаде, учиненной Азербайджаном. Если до 15 июня текущего года Международный комитет Красного Креста и Российские миротворцы имели возможность хотя бы в ограниченном количестве доставлять продукты первой необходимости для осажденного населения Арцаха, то после 15 июня и этой возможности нет. 120-тысячное население Арцаха находится на пороге голодной смерти на фоне бездействия международного сообщества. Люди ежедневно падают в голодные обмороки в многочасовых очередях за хлебом. C 26 июля грузовики с гуманитарным грузом от правительства Армении в размере 360 тонн стоят в Корнидзоре и ждут возможности проезда в осажденный Арцах.

Меж тем, в Азербайджане цинично, вместо того, чтобы деблокировать ими же заблокированный международно признанный маршрут, в качестве альтернативы Кашатагскому коридору предлагают арцахцам доставлять продукты из Азербайджана по дороге Акна-Степанакерт. Таким образом, Азербайджан пытается завершить процесс насильственного подчинения Арцаха.

Добавим также, что 12 августа Армения обратилась в Совбезе ООН с просьбой созвать экстренное заседание по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Добавим также, что международные эксперты в области права уже квалифицируют действия Азербайджана в отношении арцахцев в качестве геноцида.