Понедельник, 14 Августа 2023 20:10

АрмИнфо.По делу <1 марта> следователь следственной группы злоупотребил своими должностными полномочиями, что повлекло тяжкие последствия. Предварительное следствие по уголовному делу в отношении него завершено, а материалы дела с с обвинительным заключением переданы надзирающему прокурору, с ходатайством о направлении его в суд, сообщает Антикоррупционный комитет Армении.

Согласно информации, следователь Специальной следственной службы по делу <1 и 2 марта> 2008 года А.О. (с 23 июня 2008 г. по 11 января 2011 г. ), с целью отрицая причастности ВС РА и не раскрытия подлинных обстоятельств дела, и, тем самым, дав неверное направление расследованию уголовного дела, с подачи Г.К., - занимавшего должность помощника президента РА, и замначальника Полиции Г.М. совместно с руководителем следственной группы (следственную группу до 2011 года возглавлял старший следователь по особо важным делам Специальной следственной службы Ваагн Арутюнян - ред.) с помошью других сотрудников полиции злоупотреблял своими служебными полномочиями, в том числе составлял и приобщал к уголовному делу процессуальные документы, содержащие недостоверные сведения, скрывающие факт совершенного преступления.

Напомним, что ранее ССС сообщала, что глава следственной группы, вступив в должность, выяснил, что в событиях 1-2 марта - столкновении демонстрантов с полицией, активное участие принимали подразделения вооруженных сил Армении, которые в этот период использовали огнестрельное оружие. Но В.А., стремясь выдать действия армейских подразделений в качестве правомерных и необходимых, а также скрыть факт использования ими огнестрельного оружия, не предпринял никаких действий по выявлению обстоятельств гибели нескольких человек. Он злоупотреблял своими должностными полномочиями и вместе с другими следователями и полицейскими, при поддержке вышеупомянутого следователя ССС (специалист по баллистической экспертизе был Артур Ованнисян), организовал фальсификацию доказательств, содержащих следы преступления, направленных на выявление фактических обстоятельств дела и позволяющих раскрыть виновников.

С целью скрыть улики, следственная группа решила заменить около 1000 найденных (калибра 5,45 мм) на месте столкновений гильз, являющихся вещественными доказательствами применения армейскими подразделениями огнестрельного оружия, на гильзы, отстрелянные из аналогичных огневых средств, находящихся на вооружении полицейских. По версии следствия, по решению от 5 марта 2008 года в ходе проведения экспертизы Арутюнян и следователь той же группы пригласили представителя командного состава войск полиции и заявили, что для сокрытия участия подразделений Минобороны и опровержения слухов об осуществлении ими действий необходимо обменять обнаруженные на месте происшествия около 1000 гильз на стрелянные полицейскими гильзы. С целью собрать нужное количество гильз, в селе Гетазат Араратской области были произведены стрельбы. Гильзы были переданы следователю, а затем и специалисту по судебно- баллистической экспертизе. Впоследствии результаты <липовых> доказательств были прикреплены к экспертному докладу Ованнисяна. В дальнейшем глава следственной группы продолжал расследование, используя замененные гильзы и ведя процесс к опровержению и исключению фактов применения военными оружия против демонстрантов.

По обвинению в организации фальсификации доказательств особо тяжкого преступления, В.А. был привлечен в качестве обвиняемого, а А.О. обвиняется в пособничестве в фальсификации доказательств. Оба были объявлены в розыск. Со стороны следователя Специальной следственной службы представлены ходатайства в суд об избрании в их отношении ареста в качестве меры пресечения.

<Таким образом, к 11 января 2011 года, проведя предварительное следствие по указанному уголовному делу и имея обязанность принять все возможные меры для всестороннего, полного и объективного расследования обстоятельств дела, А. О. злоупотреблял своими служебными полномочиями, что по неосторожности повлекло тяжелые последствия, имея в виду, что многие автоматы, находящиеся на балансе МО РА и Полиции РА, со временем были испорчены, уничтожены путем переплавки, утеряны или изъяты из обращения для других целей>, - говорится в сообщении.

Напомним, что 15 лет назад после прошедших 19 февраля очередных президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, в Ереване вспыхнули беспорядки, вылившиеся в столкновения с представителями правопорядка. Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который также баллотировался на выборах, с 20 февраля проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли 10 человек, в том числе, полицейские, свыше 200 получили ранения различной степени тяжести.

И, несмотря на то, что еще 17 августа 2018 года Никол Пашинян заявил, что дело о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване полностью раскрыто, 1 марта 2023 года премьер признал, что однако виновные пока что не наказаны. <Но то, что до сих пор убийцы не обнаружены, еще не означает, что этого не будет. Самая большая проблема, или одна из них

- по материалам уголовного дела обосновано, доказано, что следствие сразу после 1 марта 2008 года не только не приложило усилий для раскрытия преступления, но и всеми силами пыталось осложнить или сделать его невозможным>, - сказал он. К примеру, как указал Пашинян, собранные на месте событий гильзы в ходе расследования были заменены. Таких примеров много, сказал он. При этом, премьер уверен, что нужно добиться полноценного раскрытия дела. Что касается его раннего заявления о том, что дело раскрыто, Пашинян отметил, что повторяет это и сейчас. Уголовное дело было прекращено из-за правовых комментариев, и эта проблема находится в другой плоскости, пояснил он. Глава кабмина отметил, что основные ответственные были в суде, но возникли <всем известные обстоятельства>. При этом, как подчеркнул премьер, он не желает комментировать "не подлежащие обжалованию правовые решения>. <Решение принято, и мы все должны принять это к сведению>, - заявил он.