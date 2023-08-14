Понедельник, 14 Августа 2023 16:45

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с министром иностранных и европейских дел Республики Хорватия Горданом Грличем-Радманом.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в продолжение обсуждений, состоявшихся ранее, в том числе в июле в рамках Форума Дубровник, Мирзоян проинформировал своего коллегу об усугубляющемся гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе, возникшем вследствие незаконного блокирования Азербайджаном Кашатагского (Лачинского) коридора, а также о нарушении фундаментальных прав 120-тысячного населения Арцаха, включая уязвимые категории населения, а также о крайне тяжелых условиях, в которых оно оказалось.

Арарат Мирзоян подчеркнул срочную необходимость дополнительных шагов на различных площадках, в соответствии с решениями Международного суда ООН от 22 февраля и 6 июля, с целью немедленного возобновления свободного движения по Кашатагскому коридору в обоих направлениях, а также предотвращения реального намерения Азербайджана: проведения этнической чистки в Нагорном Карабахе. Министр также сообщил, что Армения обратилась в Совет Безопасности ООН с требованием созвать внеочередное заседание.

Глава армянского внешнеполитического ведомства подтвердил конструктивный подход Армении к установлению стабильности в регионе, тем не менее подчеркнув, что продолжительно обостряя гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе, Азербайджан ставит под угрозу политический процесс, а также усилия Еревана и международного сообщества.