Понедельник, 14 Августа 2023 16:29

АрмИнфо. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян, 14 августа в ходе обстоятельной беседы, затронули актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая продвижение политического диалога на всех уровнях и укрепление экономических связей.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, обсуждено развитие ситуации в Кашатагском (Лачинском) коридоре и в целом вокруг Нагорного Карабаха.

Подтверждена важность неукоснительного соблюдения всего комплекса договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 гг. по нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцаха находится в блокаде, учиненной Азербайджаном. Если до 15 июня текущего года Международный комитет Красного Креста и Российские миротворцы имели возможность хотя бы в ограниченном количестве доставлять продукты первой необходимости для осажденного населения Арцаха, то после 15 июня и этой возможности нет. 120-тысячное население Арцаха находится на пороге голодной смерти на фоне бездействия международного сообщества. Добавим, что с 26 июля грузовики с гуманитарным грузом от правительства Армении в размере 360 тонн стоят в Корнидзоре и ждут возможности проезда в осажденный Арцах.