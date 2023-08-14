АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 15 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:
в городе Ереван:
10:00-16:00 жилые дома 16, 18 на улице Гарегина Нжде, 49, 51 на пр. Багратуняца, 33/3 на улице Манандяна, школа N38, детский сад N220 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 15 на улице Ачаряна, спецшколы N6 и N16, школа-интернат, ресторанный комплекс “Мельница”, финансовый техникум и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилой дом 13 (3/5) на улице Ташкент в Аван Ариндже; жилые дома 38, 40, 40А, 42 на улице Ленинградяна;
11:00-17:00 жилой дом 56 на пр. Комитаса, частные дома 100-106 на улице Саркавага, 87 на улице Фанарджяна, жилые дома 4, 4/1, 4/2 на улице Исакова, частные дома 1-79 на улице Бардзраберд, 7-27 на улице Будапешт, 3-6 на улице Верфеля и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);
в Араратской области:
10:00-12:00 частично село Ранчпар;
10:30-12:30 частично село Бюраван;
10:00-13:00 частично село Айгаван;
в Вайоц Дзорской области:
10:30-12:30 частично село Азатек;
11:00-13:00 частично село Арени;
в Котайкской области:
11:00-15:00 села Нор Гюх и Котайк;
10։30-16։30 квартал ‘Какавадзор”, асфальтобетонный завод и тепличное хозяйство в городе Раздан;
12:00-16:00 квартал ‘Багреванд” в Джрвеже;
в Гегаркуникской области:
13։30–15:30 МГЭС “Эрик”, села Мартуни и Гетик;
15։30–17:00 села Шоржа, Артаниш и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);
в Ширакской области:
11:00-17:00 села Баграван, Айкадзор в Анийском регионе; Ахурянское водохранилище; село Нор Артик в Арагацотнской области;
в Лорийской области:
11:00-15:00 кварталы 3-11, улицы Арцаха, Джаукяна, Эребуни, Ханджяна, Камо, Шаумяна, Саят-Нова, В. Саргсяна, Дпроцаканнери, Мичурина, Антараин, Комарова, Абовяна, Налбандяна, Горького, Комитаса, Шаталова в городе Ташир;
11:00-16:00 села Лернапат и Алавар;
в Сюникской области:
9:10:-12:00 частично село Андокаван.