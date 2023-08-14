Понедельник, 14 Августа 2023 16:22

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 15 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 16, 18 на улице Гарегина Нжде, 49, 51 на пр. Багратуняца, 33/3 на улице Манандяна, школа N38, детский сад N220 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 15 на улице Ачаряна, спецшколы N6 и N16, школа-интернат, ресторанный комплекс “Мельница”, финансовый техникум и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилой дом 13 (3/5) на улице Ташкент в Аван Ариндже; жилые дома 38, 40, 40А, 42 на улице Ленинградяна;

11:00-17:00 жилой дом 56 на пр. Комитаса, частные дома 100-106 на улице Саркавага, 87 на улице Фанарджяна, жилые дома 4, 4/1, 4/2 на улице Исакова, частные дома 1-79 на улице Бардзраберд, 7-27 на улице Будапешт, 3-6 на улице Верфеля и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Ранчпар;

10:30-12:30 частично село Бюраван;

10:00-13:00 частично село Айгаван;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично село Азатек;

11:00-13:00 частично село Арени;

в Котайкской области:

11:00-15:00 села Нор Гюх и Котайк;

10։30-16։30 квартал ‘Какавадзор”, асфальтобетонный завод и тепличное хозяйство в городе Раздан;

12:00-16:00 квартал ‘Багреванд” в Джрвеже;

в Гегаркуникской области:

13։30–15:30 МГЭС “Эрик”, села Мартуни и Гетик;

15։30–17:00 села Шоржа, Артаниш и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Баграван, Айкадзор в Анийском регионе; Ахурянское водохранилище; село Нор Артик в Арагацотнской области;

в Лорийской области:

11:00-15:00 кварталы 3-11, улицы Арцаха, Джаукяна, Эребуни, Ханджяна, Камо, Шаумяна, Саят-Нова, В. Саргсяна, Дпроцаканнери, Мичурина, Антараин, Комарова, Абовяна, Налбандяна, Горького, Комитаса, Шаталова в городе Ташир;

11:00-16:00 села Лернапат и Алавар;

в Сюникской области:

9:10:-12:00 частично село Андокаван.