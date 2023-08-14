Понедельник, 14 Августа 2023 16:20

АрмИнфо.В Минобороны Армении отреагировали на ложь азербайджанского внешнеполитического ведомства о якобы скоплении армянских войск на передовой с целью обострения ситуации.

В Минобороны РА подчеркнули, что распространенное министерством иностранных дел Азербайджана сообщение о том, что якобы ВС Армении сконцентрировали большое количество оружия, военной техники и личного состава на армяно-азербайджанской передовой, не соответствует действительности.

"Помимо этого, касаясь упомянутого в сообщении МИД Азербайджана еще одного ложного утверждения, министерство обороны РА еще раз заявляет, что у Республики Армения нет армии в Нагорном Карабахе", - добавили в МО РА.

Отметим, что сегодня МИД АР выступил с очередным оторванным от реальности заявлением, в котором содержался "букет" обвинений в адрес Армении.

Так, 9 месячную блокаду, во вражеском внешнеполитическом ведомстве назвали "усилиями, направленными на достижение прочного мира между Азербайджаном и Арменией". И заверили, что якобы реваншизм, подогреваемый в армянском обществе, подрывает эти усилия.

Кроме того, в МИД АР назвали беспочвенным обращение Еревана в Совбез ООН на фоне блокады Арцаха, и заверили, что Армения якобы "в очередной раз сознательно и целенаправленно препятствует усилиям, направленным на поиск через международных партнеров сбалансированного, международно-правового и приемлемого решения". А для Баку приемлем только проазербайджанский вариант, в ущерб и ценой геноцида населения Арцаха.

Затем, в МИД АР обвинили Ереван в срыве договоренностей дороги Агдам (Акна)- Степанакерт, нацеленной на поглощение Арцаха и срыве встречи с властями НКР.

Затем в Баку с цинизмов заявили, что мол если бы Ереван не сорвал эти договоренности, то гуманитарные поставки населению Нагорного Карабаха уже в начале августа начались бы.

Феноменально, что государство двумя предложениями выше отрицающее факт блокировки единственной международно признанной дороги, обеспечивающей связь Арцаха с внешним миром, признает факт наличия гумкризиса в НКР, да еще и не стесняясь винит в этом Ереван.

"В последние дни наблюдается широкомасштабное скопление вооружения, другой военной техники и личного состава ВС Армении с целью очередной военной авантюры вдоль неделимитированной границы с Азербайджаном", - продолжили в МИД АР, правда не объяснив, зачем Армении, провозгласившей концепцию "эпохи мира", скапливать вооружение на передовой.

По традиции в Баку обвинили ВС Армении в переброске войск в Арцах, правда не рассказали каким образом, если уже 9 месяцев единственная дорога, связывающая НКР с внешним миром заблокирована ими же. А в заключение, в Баку пригрозили Армении войной, и подтвердили свое намерение силового поглощения Арцаха.