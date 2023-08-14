Понедельник, 14 Августа 2023 14:20

АрмИнфо.Размещение именных купонных облигаций Евразийского банка развития будет осуществляться в период с 15 августа 2023 года по 31 августа 2023 года в 16:30.

Для приобретения облигаций инвесторы в установленном порядке должны заполнить и надлежащим образом доставить или подать заявление/заявления на приобретение облигаций в ЗАО «Ардшинбанк».

Подробнее о заполнении заявки на покупку облигаций можно узнать по https://bit.ly/3KB5mPm

Полную информацию о выпускаемых облигацийх и перечнем необходимых для осуществления инвестиций можно ознакомиться на сайте ЗАО «Ардшинбанк» www.ardshinbank.am или посетив головной офис ЗАО «Ардшинбанк» по адресу ул. Григора Лусаворича 13, 13/1.