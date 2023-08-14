Понедельник, 14 Августа 2023 13:43

АрмИнфо.Агентство территориального развития "Мы - наши горы" в сотрудничестве с общественным движением "Фронт безопасности и развития Арцаха" инициирует благотворительную программу "Социальная столовая".

Согласно сообщению инициативы, ее цель - облегчение тяжелого положения арцахцев, в связи с дефицитом продуктов питания, а также предоставление нуждающимся соотечественникам возможности один раз в день принять полноценную пищу.

Воспользоваться социальной услугой могут дети в возрасте до 16 лет, сопровождающие их лица, а также беременные женщины и граждане старше 65 лет.

Программа стартует во вторник, 15 августа, с 13:00 до 16:00 в гостиничном комплексе Park Hotel. Вход со двора. За более подробной информацией звоните на короткий номер 3333.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцаха находится в блокаде, учиненной Азербайджаном. Если до 15 июня текущего года Международный комитет Красного Креста и Российские миротворцы имели возможность хотя бы в ограниченном количестве доставлять продукты первой необходимости для осажденного населения Арцаха, то после 15 июня и этой возможности нет. 120-тысячное население Арцаха находится на пороге голодной смерти на фоне бездействия международного сообщества. Люди ежедневно падают в голодные обмороки в многочасовых очередях за хлебом.

Добавим, что с 26 июля грузовики с гуманитарным грузом от правительства Армении в размере 360 тонн стоят в Корнидзоре и ждут возможности проезда в осажденный Арцах