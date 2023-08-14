Понедельник, 14 Августа 2023 13:09

АрмИнфо.За хищение особо крупной суммы денег - около 1,6 млрд драмов из банка предъявлены обвинения еще 8 лицам. Дело направлено в суд, сообщает Следственный комитет РА.

Ранее сообщалось, что специалист отдела технического обслуживания Департамента операций с пластиковыми картами одного из коммерческих банков, действующих в Республике Армения, с единым умыслом хищение вверенного ему имущества, используя заранее спланированные схемы, а в некоторых случаях и их комбинацию, в период с апреля по ноябрь 2021 года, достигнув предварительной договоренности с сотрудником ЗАО <Инкасационная служба>, во время пополнения и изъятия средств из банкоматов похитил сумму в 1.608.762.000 драмов (около $4,1млн.).

Часть дела, касательно данного сотрудника банка еще в октябре 2022 года было выделено в отдельное производство и материалы уголовного производства направлены в суд с обвинительным заключением. Тогда же сообщалось, что данный сотрудник, для сокрытия преступного происхождения похищенных сумм и введения в заблуждение, на имя своих родственников приобрел движимое и недвижимое имущество, таким образом осуществив конвертацию полученной преступным путем суммы в 138 784 080 драмов. После раскрытия преступления сотрудник банка попытался сбежать, однако был подвергнут приводу из зала отлета аэропорта <Ширак> в Гюмри и задержан.

Далее, следствием было установлено, что последний совершал хищения не в одиночку - действовала организованная преступная группа, состоящая из инкассаторов, других банковских служащих, а с целью легализации денег, полученных преступным путем, был привлечен также брат родственник и друг последнего.

Так, трое сотрудников ЗАО "Армения Инкассационная служба" вместе со специалистом отдела технического обслуживания Департамента операций с пластиковыми картами одного из коммерческих банков, сотрудником службы безопасности и главным специалистом отдела обслуживания клиентов по загрузке-выгрузке денежной наличности в банкоматы банка, в апреле-ноябре 2021 года, в ходе перевозки денег из банка к банкоматам, из кассовых ящиков, наполненных банкнотами РА номиналом 1000, 5000, 10000 и 20000, совершили хищение в особо крупном размере (1.608.762.000 драмов).

В рамках производства по делу получена информация о том, что кражи были совершены путем изменения входных данных в компьютере банкомата, внесения меньшего количества наличных при пополнении банкомата, возврата меньшего количества наличных при пополнении банкомата (входе в кассу), удаления исходных данных в компьютере банкомата, и ввода других данных, а также есть эпизоды с совмещением действий, описываемых указанными схемами.

Троим инкассаторам и специалисту технического обслуживания банка предъявлено обвинение в хищении доверенного имущества, брату специалиста и его другу - в отмывании денег, а главному специалисту отдела обслуживания клиентов - в пособничестве преступным действиям. В отношении восьми обвиняемых применена подписка о невыезде. Предварительное следствие завершено, а материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд.