Понедельник, 14 Августа 2023 13:08

АрмИнфо.Армянские неправительственные организации (НПО) вновь обратились в Совбез ООН в преддверии созванного по предложению Армении заседания Совета Безопасности Организации.

В поступившем в АрмИнфо заявлении структуры, в частности, говорится: "В соответствии с нашими предыдущими посланиями от 26 мая и 28 июля 2023 года, в связи с предстоящим заседанием Совбеза ООН, которое будет созвано по просьбе правительства РА, мы, представители активных организаций гражданского общества в Армении, еще раз вновь обращаемся к государствам-членам Совета Безопасности ООН с призывом взять на себя обязательства по защите армянского народа от геноцида и этнических чисток, организованных Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

Риски этих преступлений реальны, более того, они уже находятся в процессе, о чем свидетельствуют независимые международные эксперты по уголовному праву, исследователи геноцида и специализированные организации".

Армянские НПО подчеркнули, что в случае повторения подобной трагедии с армянским народом в 21 веке ответственность в значительной степени ляжет на членов Совета Безопасности ООН и фактическое покровительство государства, совершающего международные преступления геноцида и этнических чисток.

НПО призвали Совбез ООН принять резолюцию, осуждающую блокаду и призывающую к немедленному открытию Кашатагского (Лачинского) коридора для беспрепятственного движения людей, транспортных средств и грузов в соответствии с решением Международной юстиции от 23 февраля.

"Призываем Совбез ООН: принять срочные меры по обеспечению международной миротворческой миссии в Нагорном Карабахе и Кашатагском коридоре для обеспечения безопасности населения Армении после ноября 2025 года, до окончания срока пребывания российских миротворческих сил, определенного трехсторонним заявлением от 10 ноября, 2020 г., пока не будет обеспечено прочное урегулирование конфликта

Потребовать от Генерального секретаря ООН направить в регион миссию по установлению фактов для оценки ситуации на местах, а также назначить специального представителя генсека по нагорно-карабахскому конфликту для обеспечения долгосрочного присутствия в регионе.

Потребовать от Верховного комиссара ООН по правам человека направить в Нагорный Карабах миссию по установлению фактов для оценки ситуации на месте и представления всеобъемлющего доклада в Совет Безопасности ООН, а также использовать все соответствующие правозащитные механизмы ООН, включая специальных советников и специальных докладчиков для подготовки немедленных отчетов о правах человека, гуманитарной ситуации и ситуации с безопасностью человека в Нагорном Карабахе.

А также осудить проводимую Азербайджаном политику этнической ненависти по отношению к армянам (отраженную в решении Международного Суда от 21 декабря), которая ставит под угрозу любые усилия по установлению мира и безопасности в регионе и обеспечить доступ представителей СМИ, а также миссий независимых правозащитных организаций в регион для расследования ситуации и предоставления объективной информации международной аудитории", - говорится в заявлении, которое подписали 22 НПО.

В частности, Сона Айвазян - Антикоррупционный центр Transparency International, Наира Султанян - Фонд развития демократии, Седа Мурадян - Клуб общественной журналистики, Геня Петросян - Фонд развития и защиты права, Аракс Мелконян - "Защита прав без границ", Артур Сакунц - Хельсинкская гражданская ассамблея, Гаянэ Абрамян - "За равные права", Эдгар Хачатрян - "Диалог мира", Левон Барсегян - "Аспарез", Лара Агаронян - Женский ресурсный центр, Инга Зарафян - информационная общественная организация "ЭкоЛур", Мамикон Овсепян - "ПИНК", Нина Карапетянц - Хельсинкская ассоциация прав человека, Тамара Геворкян - "Центр Перспективного Развития", Олег Дулгарян - Центр мобилизации и поддержки общин, Даниэль Иоаннисян, - "Союз информированных граждан", Овсеп Хуршудян - Центр поддержки гражданских инициатив "Свободный гражданин", Геворг Гукасян- "Рестарт Гюмри", "Молодежный общественный центр", Анаит Симонян - Центр исследований прав человека, Борис Навасардян - Ереванский пресс-клуб, Нунэ Саргсян - Центр медиаинициатив, Артур Папян - Многосторонний информационный институт.