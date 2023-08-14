Понедельник, 14 Августа 2023 13:04

АрмИнфо. Армяне Лос-Анджелеса заблокировали вход в генконсульство Азербайджана в США и требуют от азербайджанской стороны разблокировать единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром.

Согласно прямым эфирам с места событий, участники демонстрации установили палатки перед зданием азербайджанского генконсульства. У них в руках флаги Армении и Арцаха. Они поют патриотические песни.

Они скандируют "Арцах!", "Разблокируйте Арцах". В здании, где находится генконсульство Азербайджана, расположены генконсульства еще 7 стран НАТО, в том числе и Израиля. Демонстранты намерены до утра просидеть на этой улице, которая два месяца назад была переименована в ул. Арцаха. Организаторы призвали присоединиться к этой акции во спасение 120-тысячного населения осадного Арцаха.

Добавим также, что на прошлой неделе они устроили сидячую забастовку возле офиса конгрессмена Адама Шиффа, а также перекрыли одну из их скоростных автомагистралей города. Они потребовали от Адама Шиффа лично посетить коридор, и представить Конгрессу ситуацию на "земле". Шифф встретился с протестующими и пообещал направить письмо с описанием кризиса президенту США Джо Байдену.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцаха находится в блокаде, учиненной Азербайджаном. Если до 15 июня текущего года Международный комитет Красного Креста и Российские миротворцы имели возможность хотя бы в ограниченном количестве доставлять продукты первой необходимости для осажденного населения Арцаха, то после 15 июня и этой возможности нет. 120-тысячное население Арцаха находится на пороге голодной смерти на фоне бездействия международного сообщества.

Добавим, что с 26 июля грузовики с гуманитарным грузом от правительства Армении в размере 360 тонн стоят в Корнидзоре и ждут возможности проезда в осажденный Арцах.