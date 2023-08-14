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АрмИнфо.В связи с трагической автокатастрофой, произошедшей на автодороге Гюмри-Ланджик, Следственным управлением СК РА по Ширакской области возбуждено уголовное дело.
Как сообщил пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абрамян, в результате аварии погибли водитель и 10 пассажиров микроавтобуса, пятеро пассажиров и водитель грузовика "ЗИЛ" госпитализированы в гюмрийский медцентр с травмами различной степени тяжести. Состояние раненых остается тяжелым или крайне тяжелым. Назначены судебно-медицинские экспертизы тел. Принимаются срочные меры по установлению личности всех пассажиров, выяснению причин ДТП, даче правовой оценки действиям водителей.
Пока невозможно проводить следственные действия с участием пострадавших ввиду их состояния. СК обещает информировать общественность о результатах.
Согласно информации Минздрава, 5 из 6 пострадавших, доставленных в Гюмрийский медицинский центр, находятся в реанимационном отделении. Один пострадавший из медцентра Гюмри был доставлен в реанимационное отделение Фонда <Ереванский государственный медицинский университет им.М.Гераци>. По оценкам врачей, он находится в тяжелом состоянии.
Состояние троих пострадавших, доставленных с места аварии в ереванскую клинику <Астхик>, оценивается как легкое. Они прошли обследование, получили первую помощь и выписались.
Напомним, что согласно МВД Армении, 14 августа в районе 00:27 на 90-м километре дороги Ереван- Гюмри на административной территории села Ланджик столкнулись пассажирский микроавтобус "Volkswagen" и грузовик "ЗИЛ".
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|На трассе Гюмри-Ереван произошло трагическое ДТП: 11 человек погибли, еще 6 госпитализированы
|Туркменистан уделяет большое внимание взаимодействию в нефтегазовой сфере с различными государствами
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|Армения в очередной раз расширяет программу преодоления бесплодия
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