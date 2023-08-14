Понедельник, 14 Августа 2023 09:53

АрмИнфо. На трассе Гюмри-Ереван произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие (ДТП), которое унесло жизни 11 человек.

Согласно МВД Армении, 14 августа в районе 00:27 на 90-м километре дороги Ереван- Гюмри на административной территории села Ланджик столкнулись пассажирский микроавтобус "Volkswagen" и грузовик "ЗИЛ".

В результате ДТП 11 человек погибли, 6 граждан были госпитализированы, в том числе и водитель грузовика 1990 г.р.