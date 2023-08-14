Понедельник, 14 Августа 2023 09:46

АрмИнфо.Туркменистан, будучи активным участником международного энергетического сотрудничества, большое внимание уделяет развитию взаимодействия в нефтегазовой сфере с различными государствами на основе принципов равноправного и взаимовыгодного партнерства, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана (TDH).

Как известно, наша страна неоднократно выступала с инициативами, нацеленными на создание эффективных механизмов, обеспечивающих надежные и стабильные поставки энергоносителей на мировые рынки, соблюдение интересов всех участников этого процесса: производителей, транзитеров и потребителей энергии.

В этом контексте корреспондент ТДХ обратился к заместителю председателя Государственного концерна «Туркменгаз» Мыраду Арчаеву с просьбой прокомментировать сообщения в СМИ относительно идеи создания газовых союзов и альянсов, активность которых может в будущем затрагивать законные интересы нашей страны как участника крупных энергетических проектов, эффективно функционирующих в течение ряда лет.

М.Арчаев: действительно, 11 августа текущего года ряд средств массовой информации распространили заявление Директора департамента экономического сотрудничества МИД Российской Федерации Дмитрия Биричевского относительно так называемого «трехстороннего газового альянса» с участием России, Казахстана и Узбекистана. По его словам, Россия не исключает «возможности расширения трехстороннего взаимодействия в газовой сфере» и знает, «что интерес к нему проявляют и другие государства».

Заявление г-на Биричевского вызывает, как минимум, несколько вопросов. О каких «возможностях расширения» идет речь, какие «другие государства» проявляют к ним интерес, что, в принципе, стоит за «трехсторонним взаимодействием» в газовой сфере? Обтекаемость формулировок, использованных российским дипломатом, не дает на них ответы. А ясность здесь требуется полная, поскольку затрагиваются интересы других государств, в том числе Туркменистана.

Как известно, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан и Китай в течение длительного времени осуществляют взаимодействие по транспортировке природного газа из Центральной Азии в Китайскую Народную Республику, с четко согласованными объемами, сроками, экономическими и техническими параметрами.

В настоящее время функционируют три ветки газопровода «Туркменистан – Китай» по которым газ поставляется с туркменских месторождений на востоке и юго-востоке страны. Все три линии, производственные мощности, обеспечивающие их работу, были совместно построены исключительно туркменской и китайской сторонами – соответственно, Государственным концерном «Туркменгаз» и китайской нефтегазовой компанией CNPC. И сегодня крупнейшим поставщиком газа по этому трубопроводу является Туркменистан: из общего согласованного объема поставок, составляющего 55 млрд. кубометров в год, 40 млрд. кубометров законтрактованы Туркменистаном, а остальные объемы обеспечиваются Узбекистаном и Казахстаном.

Источников газа из других стран для заполнения трубопровода не предусмотрено, и в существующую схему распределения объемов газа, поставляемого в Китай, планы по расширению состава участников проекта газопровода «Туркменистан – Китай» не входят.

Следует отметить, что Туркменистан неукоснительно придерживается взятых на себя обязательств перед китайскими, узбекскими и казахстанскими партнерами. И законно рассчитывает на взаимность.

Также очевидно, что любые изменения согласованных и оформленных объемов и схем поставок газа, с использованием имеющейся инфраструктуры, требуют предварительного согласования со всеми участниками без исключения. Между тем, никаких консультаций с Туркменистаном по этому поводу не проводилось. Такой подход для туркменской стороны непонятен и неприемлем, и рассматривается нашей страной как не соответствующий нормам международного права и практике работы в газовой сфере.

В этом контексте в Туркменистане вызывают серьезную обеспокоенность заявления официальных представителей, так или иначе затрагивающие международные обязательства нашей страны, и могущие посеять неясность и спекуляции относительно их выполнения другими участниками.

Как ответственное государство Туркменистан исходит из того, что международное сотрудничество, в том числе в таком важнейшем сегменте как энергопоставки, должно строиться на открытых и ясных критериях, взаимном уважении и учете интересов, строгом соблюдении достигнутых договоренностей. Колебания внешнеэкономической конъюнктуры не могут служить поводом для изменения этих принципов, говорится в сообщении TDH.