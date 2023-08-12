Суббота, 12 Августа 2023 22:06

АрмИнфо.МИД Арцаха ответило на публикацию <Арцах против Карабаха> в российской газете <КоммерсантЪ>, где со ссылкой на неназванного собеседника в российских государственных структурах сообщается о предложении МИД РФ последовательно открыть дорогу через Агдам, а затем возобновить движение по Лачинскому коридору.

<Глава МИД РФ Сергей Лавров предлагал вариант, на который поначалу согласились было и азербайджанская сторона, и карабахцы. Его суть состояла в том, чтобы открылась дорога через Агдам и по ней начался завоз всего необходимого через МККК. А ровно через сутки после начала движения в этом месте, согласно предложению Москвы, возобновлялось и движение в Лачинском коридоре. <Такой вариант был в высокой степени готовности>,- говорит источник "Ъ". Но, по его словам, Степанакерт потом выдвинул условие, чтобы Лачин открылся не через 24 часа, а сразу, затем НКР заявила, что через Агдам не должны поставляться товары азербайджанского происхождения, потом случился скандал с Вагифом Хачатряном, чьего немедленного освобождения потребовали власти НКР. В итоге компромисса не получилось>, - говорилось в статье. При этом подчеркивалось, что <собеседник в российских госструктурах полагает, что дорога через Агдам в итоге будет открыта>.

Проясняя позицию официального Степанакерта по данному вопросу, в МИД отметили, что Республика Арцах всегда занимала и продолжает занимать последовательную позицию в вопросе разрешения острого гуманитарного кризиса, вызванного незаконной блокадой Лачинского коридора со стороны Азербайджана. Эта позиция основана как на Трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года, 6-й пункт которого четко предусматривает параметры и режим функционирования Лачинского коридора, так и на принципах международного гуманитарного права, довавили во внешнеполитическом ведомстве.

<В этом контексте любые инициативы, увязывающие использование Лачинского коридора, к тому же в крайне ограниченном режиме, с другими вопросами и альтернативными маршрутами, в том числе через Агдам, в действительности являются попыткой легитимизировать нарушение Азербайджаном своих международных обязательств в отношении Лачинского коридора и пересмотреть подписанное президентом этой страны Трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года. Такой подход, упорно предлагаемый Азербайджаном, преднамеренно ущемляет права и достоинствo народа Арцаха и противоречит нормам международного гуманитарного права и международного права в области прав человека', - говорится в комментарии. В МИД подчеркнули, что предложение относительно использования альтернативных транспортных маршрутов является частью политики Азербайджана, направленной на использование созданной им гуманитарной катастрофы и угрозы голода в качестве оружия и средства принуждения к насильственному подчинению Арцаха и его народа. <Необходимо также отметить, что предложение азербайджанской стороны сводится к тому, чтобы Лачинский коридор использовался исключительно для медицинской эвакуации людей, нуждающихся в лечении в Армении, и, возможно, крайне ограниченного ввоза в Арцах из Армении товаров после получения согласия со стороны Баку. Отказываясь обеспечить в полной мере свободное и безопасное передвижение людей, транспортных средств и грузов через Лачинский коридор в обоих направлениях и предлагая альтернативные маршруты, азербайджанская сторона последовательно пытается разорвать существующие глубокие связи народа Арцаха с Арменией, лишить его идентичности, самодостаточности и возможности для развития. Данная инициатива направлена также на демонтаж концепции Лачинского коридора, являющейся ключевым элементом всеобъемлющего, справедливого и достойного урегулирования конфликта. Нелишне будет подчеркнуть, что положения Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и решения Международного суда ООН от 22 февраля и 6 июля 2023 года не предусматривают какого- либо присутствия Азербайджана в Лачинском коридоре или ограничения на проезд людей, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Примечательно, что 28 февраля 2023 года, находясь в Баку, министр иностранных дел России подтвердил, что создание контрольно-пропускных пунктов в Лачинском коридоре Трехсторонним заявлением не предусмотрено>, - подчеркнули в арцахском МИДе.