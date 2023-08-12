Суббота, 12 Августа 2023 22:05

АрмИнфо.Республика Армения 11 августа обратилась в Совбез ООН с просьбой созвать экстренного заседания в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в результате принудительной полной блокады мирного населения Нагорного Карабаха.

Как сообщает внешнеполитическое ведомство РА, постоянный представитель Армении при ООН Мгер Маргарян в письме на имя председателя Совета Безопасности ООН, в частности, заявил, что острая нехватка товаров первой необходимости, включая продовольствие, медикаменты и топливо, особенно обострилась с 15 июня - после тотальной блокады Лачинского коридора Азербайджаном - единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром. Он заметил, что запрещены любые, в том числе гуманитарные перевозки, а продолжающееся преднамеренное препятствование Азербайджаном поставкам природного газа и электроэнергии усугубляет положение населения.

Постпред подчеркнул, что приостановка гуманитарных поставок наряду с использованием ограниченных внутренних запасов, обстрелами сельскохозяйственных районов вооруженными силами Азербайджана, привели к острой нехватке продовольствия.

<Из-за нехватки продуктов первой необходимости и витаминов около 2 000 беременных женщин, около 30 000 детей, 20 000 пожилых людей и 9 000 инвалидов борются за выживание в условиях недоедания. Люди с хроническими заболеваниями, включая 4 687 человек с диабетом и 8 450 человек с проблемами кровообращения, страдают от острой нехватки жизненно важных лекарств. В результате сложившейся ситуации наблюдается рост смертности от ряда заболеваний, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных новообразований.

С января по июль, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уровень анемии среди беременных женщин, находящихся под медицинским наблюдением, достиг примерно 90% - в основном из-за неправильного питания и отсутствия или недостаточности лекарств. Помимо этого, жара и нехватка дезинфицирующих средств создают риск возникновения эпидемий. В результате народ Нагорного Карабаха сегодня стоит на грани полной гуманитарной катастрофы>, - отметил Маргарян.

Как указал постпред, данные действия Азербайджана являются вопиющим нарушением трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и международного гуманитарного права, отказом выполнять решение Международного суда ООН от 22 февраля и 6 июля, согласно которым <Азербайджан должен предпринять все меры для обеспечения бесперебойного движения людей, транспортных средств и грузов в обоих направлениях через Лачинский коридор>.

<Преднамеренное создание невыносимых условий жизни для населения является ничем иным, как актом массовой жестокости, направленным против коренного населения Нагорного Карабаха и вынуждающим его покинуть свои дома и родину. Такое применение коллективного наказания к жителям Нагорного Карабаха создает для них экзистенциальную угрозу, если они останутся наедине с агрессивной политикой Азербайджана>, - заметил он.

<В создавшихся условиях правительство Армении просит вмешательства Совета Безопасности ООН как главного органа, ответственного за поддержание международного мира и безопасности, для предотвращения массовых зверств, в том числе военных преступлений, этнических чисток, преступлений против человечности и геноцида>, - говорится в обращении.

Постоянный представитель Армении при ООН также попросил разрешить делегации Армении принять участвовать в заседании Совета.