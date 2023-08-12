Суббота, 12 Августа 2023 22:04

АрмИнфо.Бывший прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо заявил, что блокирование поставок Азербайджаном товаров первой необходимости и медикаментов в Нагорный Карабах следует рассматривать как геноцид.

<Блокада Азербайджаном Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах, парет на поставки продовольствия, топлива, медикаментов и других товаров первой необходимости для населения Нагорного Карабаха должно быть рассмотрено как геноцид>, - написал он в Twitter, отметив хэштег #StopArmenianGenocide2023, и гиперссылки на американскую телезвезду Ким Кардашьян с армянскими корнями и продюсера Эрика Исраеляна.

В опубликованном видеообращении Окампо отметил, что армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, лишены права голоса. <Вы можете помочь им. Ваш голос и ваше наблюдение помогут им донести их голос до госсекретаря Блинкена (госсекретаря США Энтони Блинкена - ред.). Именно Блинкен - один из тех людей, которые могут изменить политику и остановить Геноцид армян 2023 года>, - отметил он.

Напомним, что бывший прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо в своем докладе подтвердил, что блокада Лачинского коридора со стороны Азербайджана является геноцидом по отношению к этническим армянам Нагорного Карабаха. <Блокада Лачинского коридора силами безопасности Азербайджана, препятствующая доступу к любым продуктам питания, медикаментам и другим предметам первой необходимости, должна рассматриваться как геноцид в соответствии со статьей II, (c) Конвенции о геноциде: <Умышленное создание для группы условий жизни, рассчитанных на ее физическое уничтожение>, - отметил эксперт, указав, что голод как метод истребления людей был проигнорирован всем международным сообществом, когда он применялся против армян в 1915 году, позже против евреев, поляков, русских в Ленинграде, затем камбоджийцев, а также боснийцев в Сребренице.

<Есть разумные основания полагать, что у президента Алиева есть геноцидальные намерения. Он умышленно блокирует Лачинский коридор даже после того, как Международный суд в решениях о промежуточных мерах уведомил его о последствиях его действий>, - говорится в докладе.