Суббота, 12 Августа 2023 22:03

АрмИнфо.Генпрокуратура Армении возбудила уголовное производство по факту служебной халатности со стороны чиновников мэрии Еревана, в результате которой государству нанесен ущерб в размере 926,6 млн драмов в период с 2014 по 2023 гг..

В частности, 4 апреля 2013 года между мэрией Еревана и консорциумом компаний ЗАО "Локатор" и "Паркинг Сити Сервис" был подписан договор купли-продажи на оказание услуг по организации парковок в городе Ереван. В рамках договора подписанное 10 июля 2014 года соглашение предусматривало установку терминалов приема платежей на территориях, непосредственно прилегающих к парковкам.

Для установки терминалов на основании решений мэра Еревана было выделено 235 земельных участков в различных административных районах, однако порядок и условия предоставления в пользование выделенных земельных участков не регламентировались, как и выплаты по ним. Организация и ответственность за выполнение вышеуказанных решений была возложена на руководителей соответствующих управлений столичной администрации. Прокуратура выяснила, что в общей сложности на тротуарах ереванской общины, то есть на земельных участках, принадлежащих общине, без каких-либо оснований было установлено 1296 терминалов.

Выяснилось также, что в 2017 году между компаниями <Паркинг Сити Сервис> и <Изи Пей> был заключен договор оказания услуг, в соответствии с которым компания <Изи Пей> обязалась выплачивать ежемесячно 5 млн. 958 тыс. драмов "Паркинг Сити Сервис" за установку 300 платежных терминалов на участках, находящихся в коммунальной собственности. Другими словами, плата за установку одного терминала составляла 19 тысяч 860 драмов, а это означает, что в течение многих лет община, из-за недобросовестного или халатного отношения чиновников к исполнению своих должностных обязанностей, была фактически лишена возможности получать около 19 тысяч 860 драмов в месяц за каждый установленный терминал, что составляет 25 миллионов 738 тысяч 560 драмов. драмов в месяц, а за три года - около 926 млн 588 тыс. 160 драмов.