Суббота, 12 Августа 2023 22:03

АрмИнфо. Блокирование поставок продовольствия, воды и медикаментов армянам в оккупированном Азербайджаном Нагорном Карабахе является нарушением международного права. Об этом в своем микроблоге X (ранее Twitter) написал сопредседатель комитета по правам человека Конгресса США Джеймс Макговерн.

"Президент США Джо Байден должен использовать все рычаги давления на Азербайджан, включая прекращение военной помощи, чтобы положить конец блокаде Лачинского коридора", - отметил конгрессмен.