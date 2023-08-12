Суббота, 12 Августа 2023 22:02

АрмИнфо. Франция требует восстановления свободного передвижения людей, товаров и грузоперевозок по Лачинскому коридору в обоих направлениях, а также бесперебойного снабжения населения газом и электричеством. Об этом написал посол Франции Оливье Декотиньи в своем микроблоге X (ранее Twitter).

"Мы с ЕС по-прежнему полностью привержены содействию справедливому и прочному миру в регионе.", - отметил дипломат.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцах находится в блокаде из-за перекрытия Азербайджаном межгострассы Степанакерт-Горис-Бердзорский (Лачинский) коридор - единственного дороги, связывающей Арцах с Арменией, в результате чего нарушены права 120 тыс. населения страны, в том числе, 30 тыс. детей. Несмотря та что, Международный суд ООН 22 февраля удовлетворил требование Армении и обязал Азербайджан не препятствовать свободному передвижению грузов, людей и транспорта через Лачинский коридор в обоих направлениях, Баку до сих пор не выполнил это юридически обязывающее решение. Помимо этого, 23 апреля Азербайджан установил КПП в Лачинском коридоре в зоне ответственности российского миротворческого контингента. А после инцидента 15 июня азербайджанская сторона полностью заблокировала Лачинский коридор, в результате чего в Нагорный Карабах не доставляется даже гуманитарная помощь, включая продовольствие и медикаменты.

26 июля Армения направила гуманитарный конвой в Нагорный Карабах (361 тонна - мука, макароны, сахарный песок, растительное масло, сухое молоко, соль, детское питание и медикаменты на 19 грузовых автомобилях), который все еще стоит в приграничной зоне близ села Корнидзора Сюникской области РА, у Лачинского коридора. В последствии к конвою присоединились еще 2 грузовые машины со сладостями от компании производителя (9 т., в частности конфеты и выпечка) и грузовик с макаронными изделиями (гумпомощь выделили Париж, регионы Иль-де-Франс, Овернь, Рона-Альпы, О-де-Франс, Прованс-Альпы-Лазурный берег, Новая Окситания, Долина Луары и Гранд-населению осажденного Азербайджаном Нагорного Карабаха)