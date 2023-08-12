Суббота, 12 Августа 2023 22:01

АрмИнфо.<Промедление стоит человеческих жизней> - президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян выступил с заявлением.

<В последние дни наблюдается значительный рост международного внимания к арцахской проблеме и давления на Азербайджан>, - написал Арутюнян на своей странице в Facebook.

В частности, по его словам, приветствуется, что, принимая во внимание призывы властей Республики Арцах, Республика Армения направила письмо Председателю Совета Безопасности ООН с просьбой о созыве экстренного заседания Совета Безопасности в связи с с ухудшением гуманитарной ситуации в результате полной блокады мирного населения Нагорного Карабаха. <Важно, что в письме также официально подчеркивается цель предотвращения геноцида>, - отметил он.

Также приветствуется заявление группы экспертов ООН, в котором подчеркивается настоятельная необходимость открытия Лачинского коридора и обеспечения безопасности, достоинства и благополучия всех людей.

Как считает президент Арцаха, очевидно, что его последнее обращение к международному сообществу и отчет первого главного прокурора Международного уголовного суда Луиса Морено Окампо получили большой резонанс в международных СМИ. В результате десятки ведущих СМИ коснулись текущей ситуации и представили оценки и обращения властей Арцаха и ведущих экспертов в отношении продолжающегося геноцида.

<В заявлении известных экспертов по геноциду также содержится важное экспертное мнение и предостережение, в котором подчеркивается необходимость немедленных и решительных действий для предотвращения геноцида против народа Арцаха. Конечно, в эти дни и ранее прозвучали и другие заявления представителей ряда международных организаций и государств, в которых зримо усиливается осознание неотложности международных практических шагов. Несомненно, время очень важно для нашего народа, а промедление стоит человеческих жизней и страданий.

Призываем и требуем от всех основных действующих лиц не медлить и ждать более масштабных трагедий, перейти к практическим и действенные шагам, чтобы остановить дальнейшее течение этого геноцида>, - заключил Араик Арутюнян.