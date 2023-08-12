Суббота, 12 Августа 2023 22:00

АрмИнфо.Военнослужащий одной из воинских частей Минобороны Армении Граник Варданович Хнкоян получил смертельное ранение, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

<11 августа пока еще при невыясненных обстоятельствах получил смертельное огнестрельное ранение военнослужащий N-й воинской части МО РА Граник Варданович Хнкоян.

Проводится расследование с целью полного выяснения обстоятельств произошедшего.

Министерство обороны Республики Армения выражает соболезнования и поддержку родным, близким и однополчанам военнослужащего>, - говорится в сообщении.

Отметим, что это уже третий подобный случай за последние две недели.