Суббота, 12 Августа 2023 22:00

АрмИнфо. Минобороны Армении сообщило об обстреле ВС Азербайджана позиций Армении.

<Подразделения ВС Азербайджана 11 августа, в период с 21:25 до 22:25 открыли огонь в направлении армянских позиций, расположенных в районе Верин Шоржа>, - сообщает минобороны Армении