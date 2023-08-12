Суббота, 12 Августа 2023 21:59

АрмИнфо.Министерство обороны Республики Арцах опровергает заявление оборонного ведомства Азербайджана об обстреле азербайджанских позиций.

<Сообщение минобороны Азербайджана о том, что подразделения Армии обороны 12 августа в районе 07:43 якобы открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных на оккупированных территориях Аскеранского района, является очередной дезинформацией>, - сообщает МО Нагорного Карабаха.