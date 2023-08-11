Пятница, 11 Августа 2023 23:25

АрмИнфо.Глава МИД Армении Арарат Мирзоян переговорил по телефону со своими коллегами из Кипра и Ирландии. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства страны В телефонном разговоре с министром иностранных дел Кипра Константиносом Комбосом глава МИД РА проинформировал своего коллегу о подробностях гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, возникшем вследствие незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, а также о тяжелых условиях для местного населения.

Мирзоян отметил, что нарушая трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 г. и решение Международного суда ООН от 22 февраля, Азербайджан не только не предпринимает шагов по прекращению блокирования Лачинского коридора, но и препятствует транспортировке в сопровождении МККК людей с серьезными проблемами со здоровьем посредством незаконно установленного в апреле КПП.

Высоко оценив заявления международных партнеров, в том числе Кипра, сделанные по сей день, Арарат Мирзоян подчеркнул крайнюю необходимость концентрации усилий на различных площадках, включая ЕС, а также безотлагательность прекращения блокирования Лачинского коридора.

Министр иностранных дел Кипра подтвердил позицию своей страны по этому вопросу. Обоюдно была подчеркнута необходимость выполнения решений Международного суда ООН от 22 февраля и 6 июля.

В разговоре со своим коллегой из Ирландии Михолом Мартином Мирзоян также проинформировал его о гуманитарной ситуации в Арцахе. Глава МИД Армении подчеркнул, что с 15 июня Нагорный Карабах находится в полной блокаде, в условиях которой грубо нарушаются фундаментальные права 120-тысячного населения Нагорного Карабаха, в том числе 30 тысяч детей, и в частности, министр указал на острую нехватку продуктов питания и медикаментов. Арарат Мирзоян подчеркнул, что подобными действиями Азербайджан продолжает демонстрировать свою истинную цель: проведение этнической чистки в Нагорном Карабахе. Ссылаясь на принципиальные позиции партнеров, в том числе Ирландии, озвученные по сей день на международных площадках, Арарат Мирзоян подчеркнул важность немедленного прекращения блокирования Лачинского коридора во исполнение имеющих обязательную юридическую силу решений Международного суда ООН от 22 февраля и 6 июля, а также необходимость последовательных шагов, нацеленных на недопущение реализации намерений Азербайджана.

В ходе телефонного разговора были также затронуты вопросы сотрудничества между Арменией и ЕС, в том числе деятельность гражданской миссии наблюдателей ЕС в Армении